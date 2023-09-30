Спецоперация "Барыня": в ГУР рассказали о вербовке российского военного

Украинская разведка провела успешную специальную операцию по вербовке военного страны-агрессора. Эта спецоперация получила кодовое название "Барыня".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что этот российский военный также убедил 11 военнослужащих России сдаться в плен. Сам россиянин связался с украинской стороной в рамках проекта "Хочу жить".

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Как состоялась спецоперация "Барыня"'

Юсов отметил, что российского военного зовут Даниил Алферов. Он был лейтенантом и кадровым военным российской армии.

С июня 2023 года он активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих России в плен (Украины – 24 Канал) несколькими партиями,

– сказал представитель ГУР МО.

Юсов рассказал, что когда была угроза жизни Алферова, Украина осуществила спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию. Транспортировку осуществляли Силы специальных операций ВСУ.

ГУР МО осуществило спецоперацию "Барыня" и завербовало российского военного / Фото Укринформа

Сам Алферов отметил, что связался с украинской разведкой с помощью программы "Хочу жить". Именно благодаря ей другие российские военные также попали в плен Украины.

"За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу", – подчеркнул россиянин.

Напоследок он отметил, что, попав на территорию Украины и встретив украинские ССО, он прошел все процедуры, предусмотренные для сдавшихся в плен военных России.

Недавно ГУР МО осуществило спецоперацию "Синица"

В ГУР МО 23 августа сообщили, что наше государство успешно захватило российский вертолет Ми-8 вместе с пилотом и сопроводительным грузом. В частности, это компоненты, предназначенные для самолетов Су-27 и Су-30СМ.

Сейчас российский пилот Максим Кузьминов вместе со своей семьей находится в Украине. Он также присягнул на верность Украине, ссылаясь на то, что не поддерживает военные действия России. Кроме того, он уверенно сказал, что российская армия потерпит поражение в войне.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что после осуществления этой операции количество российских пленных выросло на 70%. В частности, они могут обратиться как через проект "Хочу жить", так и через другие каналы.

"Хочу жить" – государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который создали при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Его создали специально для военнослужащих вооруженных сил России и Беларуси, чтобы можно было добровольно сдаться в плен Украины.