Вплавь через Сиваш 8 километров: Буданов поделился деталями крымского рейда в 2016 году

Глава разведки Кирилл Буданов когда-то был обычным спецназовцем, выполнявшим самые сложные задачи. Впрочем, даже сейчас, когда он уже возглавляет ГУР, "позволяет"себе участвовать в штурмах.

В 2016 году Кирилл Буданов получил "Орден за мужество" за участие в знаменитом "Крымском рейде". Теперь уже в качестве главы ГУР разведчик поделился деталями известной спецоперации, испортившей настроение Путину.

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Вышли из ловушки без потерь

По словам Буданова, тогда пятеро украинских спецназовцев высадились в село Рисовое. Их задачей было "доставить груз вглубь полуострова". Это не была одноразовая высадка, подчеркнул разведчик. Он вместе с группой диверсантов не раз заходил в Крым в рамках этой операции.

: Крымский рейд - диверсионная операция ГУР МО на территории АР Крым, которая проходила 6-8 августа 2016 года. Задача нашей ДРГ заключалась в том, чтобы доставить оружие и взрывчатку в специально подготовке места вблизи российских военных объектов. Впрочем, россияне разоблачили украинцев. Разведчики столкнулись с элитным спецподразделением ФСБ "Вымпел" и через несколько минут боя уничтожили противника. Согласно украинским источникам, в ходе рейда были ликвидированы подполковник ФСБ и ранены 2 сотрудника ФСБ.

На полуострове у украинской агентуры был "свой" человек – водитель. Его россияне разоблачили – и наши разведчики попали в ловушку. Однако им удалось не только выбраться из нее без потерь, но уничтожить офицеров ФСБ высших чинов.

Возвращаться домой пришлось вплавь через озеро Сиваш, рассказывает Буданов. Они плыли около 8 километров.

Буданов лично участвует в штурмах

Глава разведки лично участвовал в штурмах, в том числе поселка Русская Лозовая в Харьковской области. Он рассказал, что на критически важных операциях находится вместе со своими людьми, потому что иначе быть не может. В западном мире такое явление давно за норму.

На всех крупных операциях комнадыры высших рангов находятся на передовых командованных пунктах и управляют операциями. Это нормально,

– подчеркнул Буданов.

Неправильно – это управлять операциями на основе докладов, считает разведчик. Он добавил, что в лобовые атаки не ходит, но всегда находится со своими людьми там, где это нужно.

Буданов о контрнаступлении