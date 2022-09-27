"Кракен" взял в плен более 15 российских офицеров

Российские захватчики убегали из Харьковской области во время контрнаступления ВСУ, как крысы с субмарины. Во время этого нашим бойцам удалось взять в плен немало оккупантов, в том числе и более 15 российских офицеров.

Об этом рассказал представитель спецподразделения Kraken Константин Немичев в интервью 24 каналу.

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Он отметил, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области Украина хорошо пополнила обменный фонд.

Наше подразделение взяло в плен более 15 российских офицеров. Мы их передали ГУР. Поэтому мы пополнили обменный фонд, чтобы освобождать из плена и наших ребят,

– сказал Немичев.

Он отметил, что среди пленных россиян был один коллаборант, работавший в так называемой "военной администрации" Купянска.

"Они рассказывают, что их собирали из разных подразделений, – там были водители, механики, артиллеристы. Всех их бросали в пехоту. Поэтому это показательно, что у россиян сейчас большие проблемы. Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на гибель". Потому и собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда, так что дела у них не очень, а тут еще и мы "портим настроение", – добавил представитель спецподразделения Kraken.

Главное о контрнаступлении в Харьковской области

Украинские военные в сентябре начали контрнаступление в Харьковской области, в результате которого была деоккупирована почти вся область. Оккупантов выгнали из Балаклеи, Купянска, Волчанска и других.

Президент Владимир Зеленский на 23 сентября сообщил, что ВСУ деоккупировали 9 000 квадратных километров. Из-под оккупации освободили около 400 населенных пунктов.

Зеленский подчеркнул, что соответствующий "ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают".

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