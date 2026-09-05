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24 Канал Новости политики Спецпосланцы Трампа Виткофф и Кушнер прибыли в Москву, – СМИ
5 сентября, 11:38
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Обновлено - 12:01, 5 сентября

Спецпосланцы Трампа Виткофф и Кушнер прибыли в Москву, – СМИ

Даниил Жоров

Спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. 

Что известно о визите? 

Российские медив пишут, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорт "Внуково" уже прибыл кортеж, который встретит участников переговоров. 

Представители американского президента должны представить новое предложение Соединённых Штатов по прекращению российско-украинской войны. До этого они приезжали в Москву для переговоров с Путиным в начале декабря 2025 года. 

После поездки в Москву представители Дональда Трампа также планировали посетить Киев.

Отметим, что, по информации источников, близких к администрации президента США Дональда Трампа, Виткофф и Кушнер выражали обеспокоенность по поводу своей безопасности во время поездки в Киев. В то же время Владимир Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что Россия прекратит свои удары во время визита американских переговорщиков в украинскую столицу.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Джаред Кушнер
Стив Уиткофф
Мирные переговоры