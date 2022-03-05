Спецслужбы Беларуси "мотивируют" военных к наступлению, угрожая тюрьмой
Источник:Генеральный штаб ВСУ
По состоянию на 5 марта, морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил Беларуси продолжает ухудшаться.
Об этом говорится в актуальном своде Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Ситуация на границе
Военным руководством Республики Беларусь усилена государственная граница с Украиной. По имеющейся информации, с противоположной стороны границы продолжают находиться боеспособные части вооруженных сил Беларуси, находящиеся в готовности перейти к наступлению.
Моральное состояние белорусской армии критическое
Несмотря на готовность идти в наступление, сообщается, что с военнослужащими работают спецслужбы России, которые "мотивируют" личный состав большими тюремными сроками.
Ранее мы уже рассказывали, что моральный дух оккупантов стремительно снижается из-за подготовки ВСУ.
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