Спецслужбы России могли частично знать об операции по "вагнеровцам", – председатель ВСК
Источник:"Сегодня"
Российские спецслужбы могли частично знать об украинской операции с задержанием "вагнеровцев". Москва даже могла вести с Украиной "двойную игру".
Спецслужбы России могли отследить часть мероприятий украинской разведки в работе по документированию. Об этом заявила глава Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая.
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Россияне могли прикрывать свои действия против Украины
Безуглая предположила, что россияне могли использовать определенные мероприятия в рамках оперативной игры как прикрытие для своих действий против Украины.
ВСК установила, что российские спецслужбы разрешили выезд наемников в Беларусь. Подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как "вагнеровцев" задержали в Минске.
Что надо знать о деле "вагнеровцев"
- В Беларуси 29 июля 2020 года задержали 33 боевика "Вагнера". Некоторые из них воевали на Донбассе со стороны оккупантов.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил отдать "вагнеровцев" России. Однако Киев просил об их экстрадиции в Украину.
- В СМИ позже заговорили, что "вагнеровцы" в Беларуси – это было частью операции украинских спецслужб, но якобы кто-то из Офиса Президента "слил" информацию.
- Зеленский сначала все отрицал. Однако затем он признал, что это была операция Украины, но исходила от других стран.
- В Раде создали ВСК для расследования дела. Недавно комиссия обнародовала результаты. Согласно им, спецоперации не было, зато был специальное мероприятие.
- Также ВСК констатировала, что среди "вагнеровцев" был агент из Беларуси.
- В Комитете по нацбезопасности убеждены, что в выводах ВСК по делу "вагнеровцев" есть разногласия.