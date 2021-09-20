Спецслужбы России могли частично знать об операции по "вагнеровцам", – председатель ВСК

Российские спецслужбы могли частично знать об украинской операции с задержанием "вагнеровцев". Москва даже могла вести с Украиной "двойную игру".

Спецслужбы России могли отследить часть мероприятий украинской разведки в работе по документированию. Об этом заявила глава Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая.

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Россияне могли прикрывать свои действия против Украины

Безуглая предположила, что россияне могли использовать определенные мероприятия в рамках оперативной игры как прикрытие для своих действий против Украины.

ВСК установила, что российские спецслужбы разрешили выезд наемников в Беларусь. Подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как "вагнеровцев" задержали в Минске.

Что надо знать о деле "вагнеровцев"