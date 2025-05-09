Известно, когда официально будет запущен спецтрибунал по преступлениям России

На встрече во Львове 9 мая министры иностранных дел ЕС одобрили создание спецтрибунала относительно преступлений агрессии России. На следующей неделе будет сделан новый шаг в этом направлении.

Так, глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что 9 мая будет дан политический старт завершению создания специального трибунала за преступление агрессии, передает 24 Канал.

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Запад готовит спецтрибунал для России

Центральным элементом будущей юридической инфраструктуры по привлечению российских преступников будет выступать Совет Европы, но мы имеем здесь полную поддержку европейских стран. У нас есть группа стран около 40, которые преданы справедливости и невозможно представить себе справедливый долговременный мир без привлечения к ответственности преступников, без справедливости,

– заявил украинский министр.

Между тем глава МИД Люксембурга ожидает, что спецтрибунал будет официально запущен на следующей неделе:

"Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования", – сказал Ксавье Беттель.

Отметим, что заседание Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13 – 14 мая 2025 года станет следующим шагом на пути к формализации создания Специального трибунала в рамках Совета Европы.

Об этом говорится в заявлении Коалиции государств по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Там подтверждается "критическая важность Специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелое международное преступление, совершенное против Украины".

С целью расширения международной поддержки Специального трибунала заявление содержит призыв к другим государствам и международным организациям присоединиться к усилиям и активно способствовать деятельности Специального трибунала.

Заметим, что Международный уголовный суд в Гааге может осуждать те страны, которые ратифицировали Римский статут. Россия не является его участницей. Именно поэтому западные союзники Украины говорили о необходимости создать отдельный независимый трибунал о преступлении агрессии России против Украины.