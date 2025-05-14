Совет Европы принял решение о спецтрибунале для России

Спецтрибунал для России может стать реальностью. Сегодня, 14 мая, Совет Европы сделал важный шаг, который будет способствовать привлечению российского руководства к ответственности.

Там поддержали создание спецтрибунала за преступление агрессии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Марию Мезенцеву.

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Что известно о создании спецтрибунала для России

По данным Мезенцевой, решение приняли сегодня в Люксембурге во время ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.

Спасибо коллегам из ОП и Кабмина за работу и нашей делегации в ПАСЕ, что боролась за это решение с самого начала,

– написала народный депутат.

Заметим, что запуск спецтрибунала по преступлению агрессии России 9 мая во Львове поддержал ряд дипломатов и руководителей МИД европейских стран. В частности, по этому поводу одобрительно отозвалась вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, а также главы МИД Польши, Великобритании, Испании, Бельгии и Эстонии.

Этот трибунал должен обеспечить привлечение к ответственности людей, которые причастны к российской агрессии против Украины.