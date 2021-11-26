Спекулятивная политика бьет по экономике, – в ОП прокомментировали падение акций ДТЭК Ахметова
Источник:24 канал
После заявления президента Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота, в который хотели втянуть олигарха Рината Ахметова, акции его компании ДТЭК обрушились. В Офисе Президента назвали эту ситуацию следствием конфликта с государством.
В Офисе Президента считают, что компания ДТЭК ведет себя по-разному на европейском и украинском рынках и пытается "играть не по правилам". Об этом в комментарии 24 канала рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Важно Пытаются втянуть Ахметова, – Зеленский заявил о подготовке госпереворота в Украине
ДТЭК ведет спекулятивную политику
Михаил Подоляк заявил, что невозможно спекулировать на украинском рынке и распространять панику и фейки на телеканалах, намекая на олигарха Рината Ахметова.
Политика и в особенности спекулятивная политика прямо бьет по экономике. Особенно по экономике того, кто активно пытается влиять на политику, ведь это прямая взаимосвязь. Нельзя выводить в эфир скандалистов, лживо рассказывающих о якобы "начале войны прямо завтра" и абсолютно никогда не отвечавших за свои глупые слова. Нельзя пугать общество постоянно,
– заявил Подоляк.
Также советник главы Офиса Президента подчеркнул, что бизнес не может влиять на политику, потому что это негативно повлияет на него. Подоляк напомнил, что об этом и не раз вспоминал Зеленский.
Падение акций ДТЭК: главное
- Во время пресс-марафона 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря готовили государственный переворот, к которому мог бы быть причастен олигарх Ринат Ахметов.
- Сам олигарх отрицал все обвинения президента и заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
- Однако после заявления президента акции компании Ахметова – ДТЭК обрушились.