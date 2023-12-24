В Spiegel заявили о секретном ужине и толкании Киева к переговорам с Россией: что говорит посол

В Spiegel в декабре 2023 года опубликовали материал о том, что состоялся якобы так называемый "российский секретный ужин". Локацией для него якобы стало посольство Германии в Вашингтоне.

В своей публикации Spiegel заявляют, что во время встречи говорилось о давлении на официальный Киев. Вольфганг Шмидт – ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольц – вроде бы похвалил идею покончить с войной в Украине путем переговоров, а также – навязанного Киеву соглашения с Москвой.

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Как отреагировал посол Украины в Германии

Алексей Макеев – посол Украины в Германии – опроверг данные из публикации Spiegel. Он подчеркнул, что никакого давления на Украину со стороны Германии нет – даже за закрытыми дверями.

Германия поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу . В частности, во время обращения 23 декабря Владимир Зеленский заявил, что Германия в очередной раз поможет оружием. На этот раз говорится о зенитных установках Gepard, снарядах и другом необходимом оружии.

К слову, недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готовится поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это будут продолжаться даже тогда, когда ресурсы других партнеров иссякнут.