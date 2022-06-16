Спикер дьявола, – Кислица мастерски развенчивает фейки своего российского "коллеги" в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН называет так называемого "коллегу" из России Василия Небензю спикером дьявола. Ведь Сергею Кислице постоянно приходится разбивать вдребезги заявления россиянина, состоящие исключительно из лжи.

Достаточно дипломатично, однако вместе с тем и жестко Сергей Кислица прокомментировал поведение Небензи в эфире всеукраинского телемарафона. Он вспомнил, что последний раз Небензя "давал деру" даже не от него, а от главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Небензя удирал от правды, которую озвучивал Шарль Мишель

Шарль Мишель обратился к послу Небензи и, глядя ему в глаза, отрицать его ложь. Небензя демонстративно, театрально вскочил и вместе со своими приспешниками скрылся из зала заседания Совбеза ООН,

– вспомнил Кислица.

Украинский дипломат считает, что это был продуманный шаг, который должен показать странам третьего мира, что ЕС, как это позиционирует Россия, является каким-то "порождением зла".

Небензя выборочно цитировал интервью

Еще один пример недостойного поведения российского представителя, вспомнившего Кислица, – это цитирование Небензея текста интервью на русском языке, опубликованное издание Meduza.

Он начал говорить о том, что сама глава местных властей подтвердила, что российские солдаты якобы оказывают гуманитарную помощь жителям. Я был так возмущен, что мне ничего другого не осталось, как дочитать завершение этой цитаты,

– рассказал Кислица.

На самом деле, женщина сказала, что российские военные передавали в подвалы еду, а после этого бросали гранаты. На таком контрасте между оккупантами и нашими защитниками, Кислица поблагодарил каждого украинского солдата за оборону родной земли и жизнь всех украинцев.

Это – спикер дьявола, – Кислица о Небензе

В интервью Independent Кислица был еще более категоричен. Он отметил, что Небензя является "глаголом дьявола", ведь публично оправдывает совершенно неспровоцированное вторжение России в Украину.

Украинский представитель при ООН называет позицию россиян жалкой и говорит, что не имеет сочувствия к мужчине, сидящему напротив во время заседаний в штаб-квартире Организации Объединенных наций.

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Точные высказывания Сергея Кислицы о России:

Кислица заявил, что Украина платит самую высокую цену за свое существование и безопасность Европы. Он отметил, что Путин и его окружение могут надевать тяжелые золотые кресты, однако от наказания их это не спасет.

Также Кислица высмеял Небензю, решившего процитировать фейковую рекламу KFC на заседании Совбеза ООН. Украинский представитель отметил, что Небензя снова "попал в штангу".

Украинский дипломат отмечал, что любые уступки России, о которых просят определенные "благодетели", ничем хорошим не завершатся, а лишь приведут к новой войне.

Кислица напомнил, как ужасно относилась к украинскому народу советская власть, а потом и сама Россия.

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