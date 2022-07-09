Спикер парламента Шри-Ланки может стать временно исполняющим обязанности президента

После побега из резиденции президента Шри-Ланки на фоне массовых протестов, обязанности главы государства могут возложить на спикера парламента.

В то же время действующих премьер-министра и президента призвали уйти в отставку.

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О том, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны, заявил глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки". Тем временем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремассингхе готов уйти в отставку, чтобы освободить место для коалиционного правительства.

Президент Шри-Ланки сбежал

Несколько месяцев протестов с разгонами и расстрелами гражданских и неэффективное управление экономическим кризисом в стране, и у людей лопнуло терпение. Демонстранты из всей Шри-Ланки прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента, после чего силой захватили его резиденцию.

9 июля тысячи протестующие ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последнему пришлось бежать, чтобы спастись от разъяренной толпы.

Что этому предшествовало

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самый тяжелый в истории страны. В государстве наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая из-за дефицита туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна потеряла возможность оплачивать закупку топлива.

Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявили дефолт.

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Страна переживает худший финансовый кризис за десятилетия, из-за чего миллионы людей испытывают проблемы с приобретением еды, лекарств и топлива. Страна даже попросила помощи у президента россии Владимира Путина.