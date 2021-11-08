В списке 21 "слуга": Разумков назвал нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение

Дмитрий Разумков, которого отозвали с должности спикера, решил создать свое межфракционное объединение "Разумная политика". Предварительно было известно, что в него войдут ориентировочно 25 нардепов.

В понедельник, 8 ноября, бывший глава совета подтвердил информацию, обнародовав список с 25 фамилиями. Он отметил, что любая политика должна быть открытой и честной.

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Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и список депутатов, вошедших в состав объединения,

– сообщил Разумков.

В то же время экс-спикер указал, что обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении у руководства парламента.

"На следующей пленарной неделе председательствующий (Руслан Стефанчук – 24 канал) на заседании должен официально объявить о его создании", – добавил народный депутат.

В списке Разумкова – 21 "слуга"

В обнародованном 8 ноября списке Разумкова находится 21 нардеп от "Слуги народа".

Дмитрий Разумков;

Владимир Козак ("Слуга народа");

Василий Мокан ("Слуга народа");

Роман Соха ("Слуга народа");

Андрей Николаенко ("Батькивщина");

Нелли Яковлева ("Слуга народа");

Оксана Дмитриева ("Слуга народа");

Валерий Божик ("Слуга народа");

Дмитрий Микиша ("Слуга народа");

Артем Дмитрук ("Слуга народа");

Владимир Кабаченко ("Батькивщина");

Ольга Саладуха ("Слуга народа");

Олег Воронько ("Слуга народа");

Александр Бакумов ("Слуга народа");

Людмила Буймистер (внефракционная);

Ольга Коваль ("Слуга народа");

Дарья Володина ("Слуга народа");

Михаил Новиков ("Слуга народа");

Роман Бабий ("Слуга народа");

Алина Загоруйко ("Слуга народа");

Константин Касай ("Слуга народа");

Дмитрий Гурин ("Слуга народа");

Евгений Петруняк ("Слуга народа");

Иван Юнаков ("Слуга народа");

Михаил Крячко ("Слуга народа").

Среди нардепов, которые войдут в "Разумную политику" бывшая "слуга" Буймистер, которую исключили из фракции из-за голосования "против" отзыва Разумкова с должности спикера. Там есть и с кандальный Дмитрук – его также хотят "выгнать" из рядов СН.



Список нардепов, которые войдут в МФО Разумкова / Фото из телеграма Дмитрия Разумкова

Громкая отставку Разумкова: коротко

Неофициально об этом говорили несколько месяцев, официально же все началось 30 сентября. "Слуга народа" запросила выдачу подписных листов по отзыву Разумкова с поста главы Рады.

Подписи собрали быстро (в СМИ писали, что это было едва ли не основной целью съезда "слуг" в Трускавце, но в партии это опровергли), и 7 октября 246 нардепов отправили Разумкова в отставку.

Текст публикации Дмитрия Разумкова:

В течение последних трех дней в средствах массовой информации появилось много конспирологии по созданию в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика".

Любая политика должна быть открытой и честной, и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и список депутатов, вошедших в состав объединения.

Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!