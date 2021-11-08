В списке 21 "слуга": Разумков назвал нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение

8 ноября 2021 , 10:35
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Дмитрий Разумков в телеграме

Дмитрий Разумков, которого отозвали с должности спикера, решил создать свое межфракционное объединение "Разумная политика". Предварительно было известно, что в него войдут ориентировочно 25 нардепов.

В понедельник, 8 ноября, бывший глава совета подтвердил информацию, обнародовав список с 25 фамилиями. Он отметил, что любая политика должна быть открытой и честной.

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Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и список депутатов, вошедших в состав объединения,
– сообщил Разумков.

В то же время экс-спикер указал, что обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении у руководства парламента.

"На следующей пленарной неделе председательствующий (Руслан Стефанчук – 24 канал) на заседании должен официально объявить о его создании", – добавил народный депутат.

В списке Разумкова – 21 "слуга"

В обнародованном 8 ноября списке Разумкова находится 21 нардеп от "Слуги народа".

  • Дмитрий Разумков;
  • Владимир Козак ("Слуга народа");
  • Василий Мокан ("Слуга народа");
  • Роман Соха ("Слуга народа");
  • Андрей Николаенко ("Батькивщина");
  • Нелли Яковлева ("Слуга народа");
  • Оксана Дмитриева ("Слуга народа");
  • Валерий Божик ("Слуга народа");
  • Дмитрий Микиша ("Слуга народа");
  • Артем Дмитрук ("Слуга народа");
  • Владимир Кабаченко ("Батькивщина");
  • Ольга Саладуха ("Слуга народа");
  • Олег Воронько ("Слуга народа");
  • Александр Бакумов ("Слуга народа");
  • Людмила Буймистер (внефракционная);
  • Ольга Коваль ("Слуга народа");
  • Дарья Володина ("Слуга народа");
  • Михаил Новиков ("Слуга народа");
  • Роман Бабий ("Слуга народа");
  • Алина Загоруйко ("Слуга народа");
  • Константин Касай ("Слуга народа");
  • Дмитрий Гурин ("Слуга народа");
  • Евгений Петруняк ("Слуга народа");
  • Иван Юнаков ("Слуга народа");
  • Михаил Крячко ("Слуга народа").
Обратите внимание! Среди нардепов, которые войдут в "Разумную политику" бывшая "слуга" Буймистер, которую исключили из фракции из-за голосования "против" отзыва Разумкова с должности спикера. Там есть и с кандальный Дмитрук – его также хотят "выгнать" из рядов СН.


Список нардепов, которые войдут в МФО Разумкова / Фото из телеграма Дмитрия Разумкова

Громкая отставку Разумкова: коротко

  • Неофициально об этом говорили несколько месяцев, официально же все началось 30 сентября. "Слуга народа" запросила выдачу подписных листов по отзыву Разумкова с поста главы Рады.
  • Подписи собрали быстро (в СМИ писали, что это было едва ли не основной целью съезда "слуг" в Трускавце, но в партии это опровергли), и 7 октября 246 нардепов отправили Разумкова в отставку.

Текст публикации Дмитрия Разумкова:

В течение последних трех дней в средствах массовой информации появилось много конспирологии по созданию в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика".

Любая политика должна быть открытой и честной, и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и список депутатов, вошедших в состав объединения.

Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!

Автор: Олег Васьків