Списки переданы, продолжаются контакты, – Зеленский об обмене пленными

Украина и Россия при посредничестве США договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Детали обмена согласовываются.

Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий обмен пленными по итогам доклада секретаря СНБО Рустема Умерова. Тот днями встречался со Стивом Уитфкоффом и Джаредом Кушнером.

Когда будет масштабный обмен пленными?

По словам главы государства, коммуникация с представителями США происходит фактически каждый день.

Президент подчеркнул важность того, что Вашингтон продолжает оставаться в дипломатии, и, в частности, выступил посредником в вопросе об обмене пленными.

На требуемом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы,

– сообщил политик.

Также он выразил надежду на то, что американская сторона поможет реализовать эту договоренность.

Что этому предшествовало?

8 мая стало известно о том, что Киев и Москва согласились на трехдневное перемирие, а также обмен пленными. Владимир Зеленский подчеркнул, что именно в обмен на возможность уволить из российской неволи тысячи украинцев Киев разрешил провести агрессору парад в тишине.

9 мая на брифинге Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену пленными. По словам диктатора, идея обмена поступила от США. Россия якобы сразу согласилась и еще 5 мая направила соответствующее предложение в Киев вместе со списком из 500 военнопленных.

Как утверждает Путин, Украина сначала затягивала ответ, потом снизила масштаб обмена до 200 на 200, а впоследствии вообще заявила, что не готова к обмену.

В Офисе Президента Украины опровергли заявление главы Кремля. Там подчеркнули, что договоренность об обмене достигли при посредничестве США, и именно они должны обеспечить ее выполнение.

Еще в феврале 2026 года Владимир Зеленский рассказывал, что у россиян в плену находится 7 тысяч украинцев, а в Украине – более 4 тысяч россиян.

Заметим, что последний в текущем году обмен состоялся 24 апреля 2026 года. Тогда домой вернулись 193 украинских воина.