Тайна списка Эпштейна: как скандал с вечеринками богачей потряс США и причастен ли к нему Трамп

Тема так называемого списка Эпштейна, то есть перечня чиновников и знаменитостей, якобы причастных к преступлениям Джеффри Эпштейна, стала своеобразным мифом, что повлияло на американскую политику последних лет. Особенно мощно эта тема проявилась в медиапространстве вокруг Дональда Трампа.

Скандал вокруг Эпштейна вспыхнул в 2019 году, еще во время первого президентского срока Трампа, когда финансиста обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. С тех пор список Эпштейна превратился в конспирологический символ: приверженцы теорий заговора верят, что существует тайный перечень влиятельных лиц (преимущественно из политической элиты и шоу-бизнеса), которые были клиентами или сообщниками Эпштейна. Эта идея питается и реальными фактами: Эпштейн действительно имел разветвленные связи и записную книжку контактов, где фигурировали имена многих богачей, но в значительной степени она поддерживается неподтвержденными слухами.

Дональд Трамп волей судьбы оказался в эпицентре этих разговоров. С одной стороны, он в прошлом дружил с Эпштейном, а с другой – среди его самых преданных поклонников распространена вера в то, что Трамп ведет борьбу с так называемой педофильской элитой.

В материале 24 Канала проанализировали роль списка Эпштейна в политической карьере Трампа – от его первого президентства до кампании-2024 и второго срока.

Трамп и Эпштейн: от приятельских вечеринок до публичной дистанции

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн познакомились еще в 1980 – 1990-х годах, когда оба принадлежали к кругу нью-йоркской и флоридской элиты. В 2002 году, задолго до политической карьеры, Трамп отзывался об Эпштейне очень тепло, называя его в своем духе фантастическим парнем. В интервью в том же году Трамп отметил вкус Эпштейна к женщинам "младшего возраста":

Считают, что он любит красивых женщин не меньше меня, и многие из них младшего возраста,

– говорил Трамп журнала New York Magazine.

Эта знаменитая цитата позже стала поводом для критики, ведь в свете обвинений против Эпштейна она звучит зловеще, если не криминально. Однако дружба Трампа с Эпштейном длилась недолго. Известно, что Эпштейн бывал в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и появлялся на общих фотографиях с ним в 1990-х.

По данным The Washington Post, в личной записной книжке контактов Эпштейна (так называемой черной книжке, ставшей достоянием прессы в 2009 году) были 14 телефонных номеров, связанных с Трампом и его окружением. В то же время есть свидетельство, что примерно в 2007 году Трамп порвал отношения с Эпштейном. Адвокат Trump Organization Алан Гартен отмечал, что Трамп запретил Эпштейну появляться в Мар-а-Лаго после того, как против финансиста выдвинули первые уголовные обвинения во Флориде.

Сам Трамп со временем утверждал, что не был фанатом Эпштейна и давно поссорился с ним, намекая, что их пути разошлись еще до того, как история приобрела огласку. Это отстранение позволило Трампу со временем отойти и от скандала. Когда в июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинениям в секс-торговле несовершеннолетними, президент Трамп публично подчеркнул, что давно не поддерживает связи с ним.

На тот момент администрация Трампа столкнулась с другим неудобным фактом: министр труда Александр Акоста был тем самым прокурором, который в 2008 году заключил скандально мягкое соглашение о негласном прекращении преследования Эпштейна. Под давлением критики Акоста подал в отставку в июле 2019-го, чтобы не бросать тень на Белый дом.

Итак, к концу первого срока Трамп смог официально заявлять, что не знается с Эпштейном много лет. Более того, его союзники выдвигали контраргументы в пользу президента. Например, адвокат некоторых жертв Эпштейна Брэдли Эдвардс рассказал, что в 2009 году обращался ко многим знакомым финансистам, и Трамп был единственным, кто ответил на звонок и согласился поговорить.

По словам Эдвардса, Трамп предоставил информацию и не произвел впечатление человека, который причастен к чему-то недостойному. Этот факт, хоть и поданный со слов адвоката, охотно подхватили поклонники Трампа как доказательство его невиновности и готовности помочь следствию. Однако история на этом не завершилась. Смерть Джеффри Эпштейна 10 августа 2019 года в тюрьме Манхеттена, официально признанная самоубийством, дала начало новой волне теорий заговора. Собственно, с этого момента и рождается феномен списка Эпштейна, который превратился в политический мем и инструмент влияния на общественное мнение.

Кто упомянут в списках Эпштейна: имена

Списки Эпштейна основаны на многочисленных судебных документах, журналах полетов частного самолета Эпштейна, телефонных записях, личных записных книжках, а также свидетельствах жертв и свидетелей. Среди упомянутых – политики, бизнесмены, ученые, артисты, члены королевских семей и другие публичные фигуры. Однако факт упоминания имени в документах не означает причастности к преступлениям или незаконным действиям.



Среди мужчин, с которыми якобы контактировал Эпштейн, – Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, Билл Гейтс, режиссер Вуди Аллен, экс-директор ЦРУ Лоуренс Иглбергер, бывший сенатор Джордж Митчелл, Дэвид Копперфильд, а также несколько журналистов и учёных.

"Эпштейн не совершал самоубийства": конспирология, QAnon и укрепление мифа

Новость о загадочной смерти Эпштейна мгновенно родила массу сомнений. Обстоятельства казались подозрительными: камера слежения не зафиксировала момент смерти, охранники заснули и сфальсифицировали рапорты, а вскрытие обнаружило переломы костей шеи, могущие свидетельствовать об удушении.

Это стало идеальной почвой для конспирологов. Фраза "Epstein didn't kill himself" ("Эпштейн не совершил самоубийство") стремительно распространилась сначала в интернет-мемах, а затем и в офлайне. Ее писали повсюду: в сообщениях соцсетей, на футболках и стикерах, даже в виде шуток в телеэфирах. Осенью 2019 года эта фраза вышла за пределы анонимных форумов – ее начали озвучивать национальные политики и медийщики разных взглядов. Например, демократ мэр Нью-Йорка Билл де Блазио открыто предположил по поводу смерти Эпштейна: "Что-то здесь не сходится".

Особенно громко тему подхватили крайние правые и сторонники теорий заговора. Движение QAnon, зародившееся в 2017 году на анонимных форумах, утверждало, что якобы Дональд Трамп ведет тайную войну против сатанинско-педофильного "глубинного государства". Для адептов QAnon разоблачение преступлений Эпштейна стало доказательством их мировоззрения, ведь здесь действительно был богатый торговец людьми с элитными связями, который злоупотреблял юными девушками много лет, избегая правосудия.

Итак, в их глазах Эпштейн подтверждал существование того самого тайного заговора педофилов, о котором они давно говорили. Когда Эпштейн умер при загадочных обстоятельствах, QAnon и другие конспирологи сразу же заявили : его убрали, чтобы скрыть имена влиятельных преступников. Так появилось убеждение, что где-то должен быть список Эпштейна – список высокопоставленных клиентов, которых финансист снабжал несовершеннолетними девушками.

Эта вера подпитывалась реальными деталями, ставшими достоянием публики. Известно, что Эпштейн имел самолет и частный остров, на котором гостили разные знаменитости. Незадолго до смерти Эпштейна были обнародованы журналы полетов его частного самолета, где фигурировало, в частности, имя бывшего президента Билла Клинтона (он летал с Эпштейном по делам своего фонда).

Именно на это намекали многочисленные интернет-корреспонденты: мол, как только открылись документы о полетах Клинтона на "остров педофилов", Эпштейна загадочно нашли повешенным в камере. Да и Дональд Трамп, несмотря ни на что, тоже появился в тех журналах – по крайней мере один перелет 1997 года из Палм-Бич в Ньюарк он совершил на самолете Эпштейна.

Для приверженцев теорий заговора такие отрывки фактов сложились в цельную, хотя и ложную картину глобального сговора. QAnon сыграл особую роль в популяризации темы списка Эпштейна. Как отмечает исследователь конспирологий Майк Ротшильд, в среде QAnon существует постоянное ожидание "документа или списка, который наконец покончит со злом Нового мирового порядка". Верующие каждый раз надеются, что вот-вот выйдет наружу тайное досье, способное разоблачить всех членов "каббалы", но всякий раз этого не происходит.

В январе 2024 года, когда в суде обнародовали очередную порцию документов, связанных с делом Эпштейна, среди правых конспирологов снова поднялась волна активности. Они ожидали сенсации, которая распнет известных левых за участие в секс-торговле, но реальность оказалась более прозаической: раскрытые материалы были частью иска одной из жертв и, хотя и содержали имена известных людей, почти не дали новых доказательств их причастности к преступлениям.

Однако приверженцев теорий заговора это не остановило: они или игнорировали отсутствие сенсации, или придумывали свои объяснения.

Как отметил Ротшильд, "нет ничего, что Трамп мог бы сделать, чтобы потерять лояльность этих людей… Если что-то не вписывается в их картину мира, они просто этого не замечают или придумывают причудливое оправдание".

Таким образом, ядро трамповского электората, которое склонно к QAnon-риторике, взяло тему Эпштейна на вооружение, не допуская мысли об отрицательной роли самого Трампа. Показательным примером проникновения конспирологии в политический мейнстрим стал инцидент с конгрессменом-республиканцем Полом Гозаром. В ноябре 2019 года, во время слушаний об импичменте, он опубликовал в Twitter серию из 23 эмоциональных твитов. Внимательные читатели заметили, что первые буквы каждого сообщения складываются в скрытом сообщении: "EPSTEIN DIDN'T KILL HIMSELF"– "Эпштейн не совершил самоубийство".

Когда Гозара спросили об этом акрониме, он не стал открещиваться, в шутку ответив новым скрытым месседжем о "Зоне 51". Фактически конгрессмен тем самым подмигнул консервативной аудитории, дав понять, что разделяет ее сомнения в смерти Эпштейна. Этот случай, освещенный Washington Post, продемонстрировал готовность некоторых республиканцев подыгрывать популярным заговорщическим мемам.

В те же дни даже телеведущие в сатирическом ключе поднимали эту тему. Да, Тревор Ноа пошутил, спросив Хиллари Клинтон: "Как это вы убили Эпштейна?"

В общем же первые месяцы после смерти Эпштейна закрепили эту тему как постоянный лозунг правых кругов – своеобразный пароль разочарования в системе, объединивший как ультраконсерваторов, так и общество, склонное не доверять властям.

MAGA-инфлюэнсеры и список Эпштейна: от соцсетей до Белого дома

Во времена первого президентства Дональда Трампа сформировался целый пласт медиаличностей и активистов, известных как MAGA-инфлюэнсеры, которые горячо поддерживали президента и продвигали различные нарративы для его электората. Тема Эпштейна стала для них удобным оружием, хоть и с двойным лезвием. Некоторые из этих комментаторов и деятелей отмечали связи Эпштейна с демократами, тем самым защищая Трампа и атакуя его оппонентов. Другие же, наоборот, впоследствии стали критиковать уже самого Трампа за недостаточную прозрачность по этому делу.

Рассмотрим несколько заметных примеров.

Сразу после смерти Эпштейна в 2019 году прокремлевские комментаторы и блогеры распространили версию о причастности семьи Клинтона. Президент Трамп собственной персоной усилил эту конспирологическую волну: в августе 2019-го он ретвитнул сообщения актера-комика Терренса Уильямса, где утверждалось, что Эпштейна "заглушили, потому что у него была информация на Билла Клинтона", с хештегами #ClintonBodyCount и #EpsteinSuicide.

Этот шаг президента – распространение откровенно бездоказательной теории – вызвал широкий резонанс. The Washington Post отмечала, что таким образом глава государства "превратил безосновательные слухи в национальную новость", легитимизировав их для массовой аудитории.



Дональд и Мелания Трампы, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл / Фото Davidoff Studios Photography

В то же время другие правые комментаторы, такие как Джек Пособец или Майк Цернович (известны своей активностью в заговорщицких кругах онлайн), последовательно раскручивали тему списка в соцсетях и требовали назвать имена влиятельных извращенцев. Цернович даже судился за рассекречивание документов по делу Гислейн Максвелл – соучастницы Эпштейна.

Хотя мотивы Трампа не были чисто альтруистическими, это лишь придало ему популярность среди поклонников идеи, что вот-вот всплывут имена всех монстров. В политическом движении MAGA образца 2020 – 2021 годов появились новые лица, которые открыто симпатизировали QAnon и эксплуатировали тему педофилов-демократов. К примеру, Марджори Тейлор Грин, избранная в Конгресс в 2020 году, до избрания выражала поддержку конспирологии QAnon. Она же в соцсетях намекала, что демократы прикрывают педофилов и требовала полного расследования связей Эпштейна. Другой конгрессмен, Мэтт Гейц, во время слушаний в 2020-м задавал вопрос директору ФБР о судьбе пропавшей видеозаписи с камеры Эпштейна, поддерживая тем самым сомнения в официальной версии его смерти. Такие выступления показали: даже во властных кругах тезис о заговоре вокруг Эпштейна не был табу.

В течение кампании 2024 года и последующих событий MAGA-инфлюэнсеры снова активизировали тему списка. Среди самых громких – ультраправая активистка Лора Лумер, известная распространением теорий заговора. Она стала одним из лидеров требования к новой администрации Трампа (в случае его возвращения) раскрыть полную правду о деле Эпштейна. После выборов 2024 года Лумер фактически возглавила онлайн-кампанию против тогдашнего генпрокурора (в то же время давней союзницы Трампа) Пэм Бонди, обвиняя ее в сокрытии клиентского списка Эпштейна. В своих сообщениях Лумер предупреждала, что отсутствие реальных результатов и прозрачности в Минюсте будет стоить республиканцам мест в Конгрессе.



Дональд Трамп и Пэм Бонди / Фото Manuel Balce Ceneta / AP

Ее поддерживали другие: бывшая звезда Fox News Мегин Келли, которая во время выборов 2024 года открыто агитировала за Трампа, тоже резко критиковала Бонди. Келли писала, что широкие слои партии потеряли доверие к генпрокурору, ведь та вводила в заблуждение по поводу Эпштейна и уклоняется от публичных вопросов. Даже ведущие телеведущие консервативных медиа демонстрировали недовольство: на конференции Turning Point USA летом 2025 года ведущая Fox News Лора Ингрем спросила аудиторию, удовлетворены ли они расследованием дела Эпштейна, и в ответ зал разразился громким неодобрением (освистыванием).

Это был сигнал: часть трампистского электората считает, что обещанное разоблачение всех виновных не свершилось. На этой же конференции другой влиятельный молодой деятель, Чарли Керк (сооснователь TPUSA), сначала выразил сожаление о критике в адрес генпрокурора. Однако после личного звонка от Дональда Трампа Керк сменил тон: он сообщил, что президент заверил его в поддержке Бонди и просил двигаться дальше от этого скандала.

Такое закулисное взаимодействие показало раскол: часть MAGA-элиты пыталась унять бунт, призывая доверять Трампу, тогда как более радикальные голоса требовали действий. Например, бывший стратег Белого дома Стив Беннон в своем шоу призвал Трампа: "Немедленно передай доказательства по Эпштейну спецпрокурору!"

А Лара Трамп, невестка президента и тоже медиафигура, пыталась успокоить электоральную базу, заявив блогеру Бенни Джонсону, что, мол, никакого большого заговора о скрывании информации нет и что прозрачность таки обеспечат "скоро, скорее раньше, чем позже". Однако многих такие заверения не убедили. До конца первого года второго президентства Трампа внутри его лагеря разгорелся настоящий бунт на почве списка Эпштейна. Politico назвала это "стремительно метастазирующим восстанием MAGA", грозившее расколоть сторонников Трампа, и даже отвлекало от других политических побед президента.

Суть кризиса состоит в невыполненном обещании полностью рассекретить архивы по делу Эпштейна. Генпрокурор Пэм Бонди в свое время анонсировала сенсационные разоблачения: много имен и бортовых журналов, заявив на Fox News в феврале 2025-го, что список лежит у нее на столе, ждет просмотра.

Однако в июле 2025 года министерство юстиции и ФБР обнародовали служебный меморандум, который фактически опроверг конспирологические ожидания. В нем отмечалось, что после просмотра 300 гигабайтов данных не обнаружено ни одного разоблачительного списка клиентов Эпштейна и никаких доказательств шантажа влиятельных лиц. Также подтвержден предварительный вывод: Эпштейн покончил жизнь самоубийством, а не стал жертвой убийства.

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Этот вывод, хотя и базировался на длительном расследовании, вызвал шок и ярость среди части MAGA-сообщества. Консервативные инфлюэнсеры обрушили шквал критики на Бонди и других чиновников. Reuters отмечала, что от Лоры Лумер до миллиардера Илона Маска, который тоже приобщился к хору критиков, – все обвиняли Минюст в прикрытии правды.

Маск, в частности, еще до обнародования меморандума публично спрашивал, почему список клиентов Эпштейна до сих пор не обнародован, подогревая подозрения. Внутри же администрации произошел конфликт между теми, кто раньше поддерживал теории заговора, а теперь должен был озвучить обратное. Заместитель директора ФБР Дэн Бондино (в прошлом – популярный радиоведущий и подкастер) и директор ФБР Каш Патель сами когда-то заявляли о существовании списка и о том, что власть скрывает информацию об Эпштейне.

Теперь же их собственные ведомства признали, что доказательств нет. Бондино, по данным источников, настолько разозлился на генпрокурора Бонди за ее управление проверкой, что просто не вышел на работу на следующий день после публикации выводов. В кулуарах говорили о его возможной отставке.

Изменение курса: как Трамп балансировал на теме Эпштейна

Дональд Трамп за это время прошел заметную эволюцию в публичной позиции по отношению к Эпштейну. В начале своего пути он кичился знакомством с финансистом, подчеркивая его "прекрасные черты". Позже, став президентом, Трамп решительно дистанцировался от бывшего товарища и даже готов был дать зеленый свет конспирологическим намекам, если они выгодно отвлекали внимание от него самого. Например, его ретвиты о ClintonBodyCount в 2019 году показали: президент не гнушается поддержать слухи, обвиняющие политических оппонентов (Клинтонов) в якобы убийстве Эпштейна.

Это было частью более широкой тенденции: Трамп вообще часто распространял конспирологические теории относительно своих оппонентов, от выдумок о тайном гражданстве Барака Обамы до ложных намеков на причастность отца Теда Круза к убийству Кеннеди.

Такая риторика укрепляла поддержку его ядра: избиратели, склонные верить в заговоры, видели в Трампе лидера, который говорит неприятную правду об элитах. Критики же обвиняли его в безответственном подстрекательстве и тиражировании лжи. Впрочем, когда тема списка Эпштейна начала угрожать уже самому Трампу, он предпринял попытку потушить пожар. Во время своего второго президентского срока, столкнувшись с бунтом поклонников, Трамп дважды за короткое время выступал с заявлениями, призванными утихомирить электорат.

В июле 2025 года он написал эмоциональный пост в соцсети Truth Social: "Что там происходит с моими парнями (и девушками)? Они все нападают на генпрокурора Пэм Бонди, которая фантастически выполняет свою работу! Мы – одна команда MAGA, и мне не нравится то, что происходит".

Президент подчеркнул: "У нас ИДЕАЛЬНАЯ администрация… а эгоистичные люди пытаются ей навредить из-за этого парня, который никак не умрет, Джеффри Эпштейна".

Это сообщение получило печально известный статус: его массово комментировали несогласные (так много, что ABC News отметила: пост Трампа был зафлужен ответами сильнее, чем собрал предпочтений, то есть получил индикатор "ratioed").

Это беспрецедентная ситуация для площадки, где, казалось бы, собраны его самые преданные фаны. Собственная база массово выразила президенту неодобрение, впервые публично идя наперекор его указаниям. Трамп попытался соединить две линии. С одной стороны, он защищал свою чиновницу (Бонди) и силовиков (Каша Пателя в ФБР и Дэна Бондино), нахваливая их как лучших профессионалов.

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С другой – пытался сохранить хорошие отношения с конспирологически настроенным электоратом. Вместо того чтобы открыто осудить теории заговора, Трамп избрал более мягкий подход. Он назвал дело Эпштейна "достаточно скучным" и заверил, что вся достоверная информация уже предоставлена.

На прямой вопрос журналиста, фигурирует ли его имя в материалах, Трамп резко ответил, что нет, упрекнул репортера в наглости и заявил, что если генпрокурор считает необходимым что-то обнародовать, то пусть обнародует. В то же время он бездоказательно допустил, будто некоторые обнародованные документы сфабрикованы политическими врагами – Обамой, Хиллари Клинтон и администрацией Байдена.

То есть фактически попытался перевести стрелки на тех же демократических оппонентов, которым когда-то приписывал убийство Эпштейна. Интересно, что еще в 2020 году, когда арестовали Гислейн Максвелл – многолетнюю помощницу и подругу Эпштейна, Трамп вел себя неоднозначно. На пресс-конференции его спросили, верит ли он, что Максвелл выдаст влиятельных мужчин из своего круга. Трамп только пожал плечами и сказал: "Не знаю… Я желаю ей всего хорошего, если честно".

Эти "добрые пожелания" женщине, обвиняемой в секс-торговле детьми, шокировали многих. Как писало в 2020 году издание Politico, даже в министерстве юстиции тогда подняли брови: прокуроры возмущались, что президент не выразил соболезнования жертвам, зато передает привет обвиняемой, возможно, намекая ей на вознаграждение за молчание.

Этот эпизод иллюстрирует определенную двусмысленность Трампа: когда выгодно, он распространял самые дикие обвинения в адрес оппонентов, но когда вопрос касался его собственных потенциальных секретов, он мог проявлять удивительную мягкость к фигурантам дела. В 2025 году Трамп, уставший от темы Эпштейна, пытался ее закрыть. AP News отмечала, что он буквально не понимал, почему дело Эпштейна должно кого-то интересовать, и раздражался, что эта тема подрывает его администрацию из-за какого-то парня, который никак не умрет в информационном пространстве. Однако оказалось, что выпустить джинна заговоров из бутылки легко, а загнать назад – почти невозможно.

Политические союзники Трампа прямо предупреждали его, что подавлять вопрос списка Эпштейна – контрпродуктивно. Его первый советник по нацбезопасности Майкл Флинн (который после отставки сам стал героем QAnon-сообщества) публично обратился к Трампу:

Пожалуйста, поймите, дело Эпштейна никуда не исчезнет.

Другие правые активисты, как уже упомянутая Лора Лумер, продолжали настаивать на ответах и расследовании всей истории. Некоторые консервативные комментаторы даже предлагали шаги для спасения ситуации: тот же Бенни Джонсон изложил четыре шага, как исправить "кризис меморандума по Эпштейну", среди которых требование пресс-конференции и вызов на допрос… Билла Клинтона.

В итоге Трампу пришлось балансировать: публично он поддерживал свою команду и отрицал собственное участие или важность темы, но также завуалированно подкармливал конспирологический лагерь намеками на вину демократов. Для его оппонентов в Демократической партии эта ситуация стала поводом для критики. Демократы в Конгрессе даже вносили поправку, чтобы заставить обнародовать материалы по Эпштейну, ставя республиканцев в неловкое положение, ведь те на словах этого требовали, но на деле голосовали против, когда инициатива исходила от демократов. Демократы откровенно насмехались, что Трамп и его окружение сами раздули эту теорию заговора, а теперь пожинают плоды своего "темного посева". Один из демократов метко заявил:

Это был сговор, пламя которого Трамп, Бонди и эти экстремисты MAGA раздували годами, а теперь он обернулся против них.

Между мифом и реальностью

История списка Эпштейна в политической карьере Дональда Трампа – это история о том, как конспирологический миф может повлиять на реальную политику. Сначала эта тема служила Трампу скорее щитом: его поклонники использовали ее, чтобы атаковать противников (прежде всего Клинтонов) и оправдать своего лидера, игнорируя неудобные факты о его собственных связях с Эпштейном.

Движение QAnon и другие теории заговора вплели Эпштейна в свою апокрифическую историю борьбы добра (Трампа) со злом ("глубинным государством"), цементируя лояльность значительной части электората. MAGA-инфлюэнсеры – от интернет-активистов до известных медийщиков – подхватили этот нарратив, распространяя его среди миллионов американцев. Для многих из них Эпштейн стал еще одним паролем общности группы наряду с лозунгами типа: "Make America Great Again" или "Stop the Steal". Однако впоследствии миф начал жить собственной жизнью, не подчиняясь даже Трампу. Когда конспирологические ожидания столкнулись с реальностью отсутствия сенсационного списка, наиболее верные поклонники почувствовали себя преданными.

Впервые значительная часть базы MAGA открыто подвергла критике любимого лидера за замятие дела. Это показало риски заигрывания с теориями заговора: они могут мобилизовать электорат, но и выходят из-под контроля, создавая джинна, которого тяжело загнать обратно в бутылку.

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Дональд Трамп, который в свое время охотно подливал масла в огонь конспирологии, в итоге должен был пожинать и негативные последствия. Его эволюция – от комплиментов Эпштейна и намеков на убийц Клинтонов до раздраженного: "Неужели вы еще об Эпштейне говорите?" – отражает и трансформацию политического климата вокруг него. В общем, список Эпштейна так и остался призраком: ни обещанного перечня всех грешников, ни громких должностей за таинственными клиентами (кроме уже известных нескольких человек) мир не увидел.

Однако тема прочно закрепилась как маркер доверия-недоверия. Для трампистского движения это символ того, что элиты скрывают правду, для его оппонентов – очередной пример опасной дезинформации. Опыт показал, что популистская риторика, умноженная на теории заговора, способна серьезно влиять на политическую повестку дня. Трамп сумел консолидировать вокруг себя электорат, готов верить в глобальные заговоры, но, когда пришла пора этот электорат унимать, оказалось, что он живет своими мечтами о справедливости над преступными элитами. Сага с "Эпштейнгейтом" стала предостережением: факты рано или поздно одерживают верх и даже наиболее искусный политик рискует стать заложником тех мифов, которые сам и распространял.