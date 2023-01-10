Устраивали цирк с "референдумами": СМИ обнародовали имена коллаборантов на Запорожье
Источник:Kiborg News
В настоящее время часть Запорожской области пока находится под российской оккупацией. В СМИ обнародовали данные предателей и коллаборантов, которые сотрудничают с врагом и занимают руководящие должности на захваченных территориях.
Так, на оккупированном Запорожье россияне устраивали цирк с так называемыми "референдумами". Имена коллаборантов уже разоблачили.
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Что известно о коллаборантах в Запорожской области
Kiborg News исследовали политическую деятельность самопровозглашенной власти захватчиков в Запорожской области. Так, один из так называемых руководителей оккупантской власти – Максим Зубарев. Он является якобы "председателем Акимовской поселковой администрации".
Как выглядит Максим Зубарев / Скриншот
Полный список лиц, занимающих должности руководителей на временно захваченных территориях / Скриншоты
Так, летом оккупанты обещали жителям Запорожской области материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. От людей требовали принять российское гражданство или предоставить свои паспортные данные и письменные заявления. Список лиц, предоставивших захватчикам свои данные – смотрите по ссылке.
В сентябре россияне проводили псевдореферендумы. По информации пропагандистов, "за" присоединение украинских территорий к составу России якобы проголосовали 93,11% избирателей. Но это все – очередная ложь оккупантов. СМИ обнародовали список агитаторов за так называемые "референдумы", изъятые с компьютеров коллаборантов.
Список агитаторов за псевдореферендумы / Скриншот
Коллаборанты-агитаторы / Скриншот
Коллаборанты, агитировавшие за псевдореферендумы / Скриншот
Списки комиссии избирательных участков Акимовского района:
Комиссии избирательных участков псевдореферендумов / Скриншот
Кто входит в комиссию избирательных участков так называемых "референдумов" / Скриншот
Также стало известно, кто стал ответственным за проведение "референдума" в Акимовке. Речь идет о коллаборантке Ирине Милосердовой.
Кто стал ответственным за проведение "референдума" в Акимовке / Скриншот
Распоряжение об ответственном за проведение псевдореферендума / Скриншот
Подрыв коллаборантов: что известно
- Ранее в Запорожской области, вероятно, взорвали коллаборанта Сергея Калашника. Автомобиль предателя якобы взорвался вечером 23 ноября.
- Также в Мелитополе 23 декабря взорвался автомобиль коллаборантов. Полицейскому-предателю оторвало ногу.
- Кроме этого, 12 декабря в Скадовске взорвался автомобиль экс-депутата, коллаборанта Виталия Булюка. Предварительно, Булюк не погиб, его госпитализировали.