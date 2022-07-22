Повсюду "враги": россия существенно расширила список недружественных для себя стран

Паранойя россии продолжает набирать обороты. В стране-агрессора решили расширить список стран, которые в кремле считают враждебными.

Как сообщают росСМИ, список недружественных для россии стран пополнили сразу пять европейских государств. Заметим, что их представители наравне с другими членами ЕС накануне приняли седьмой пакет санкций против страны-агрессора.

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В список попали за "недружественные действия"

Даже чешется написать, что соответствующий список составляют в стране, в которой самый весомый аргумент в любом споре – фраза "сам дурак". Неудивительно, что каждый раз перечень стран, которые считаются для россии враждебными, растет. В этот раз его пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Распоряжение, согласно которому государства пополнили "черный список", уже подписал премьер-министр страны-агрессора михаил мишустин. В правительстве россии также подчеркнули, что эти государства теперь будут иметь гораздо скромнее дипломатическое представительство. Речь идет о максимуме 34 человек от Греции, 20 – от Дании, а также 16 – от Словакии.

Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения,

– подчеркнули в российском правительстве.

Список недружественных стран появился в марте

Тогда спустя считанные дни после начала полномасштабного вторжения в россии сформировали список "недружественных стран". Соответствующее поручение дал, конечно, владимир путин. Тогда в него попали несколько десятков стран. Среди них – США, Великобритания, а также Япония.

В то же время пришла еще одна директива от диктатора из кремля. Он потребовал, чтобы все попавшие в этот список государства за газ с россией рассчитывались в рублях. Ряд стран от этого отказались сразу, отметив нарушение договоров.

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