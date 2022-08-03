Список убитых в Оленовке начинает подтверждаться, – экскомандир полка защитников Мариуполя

Экскомандир полка защитников Мариуполя Максим Жорин рассказал, что они ищут всех причастных к преступлению в Оленовке. Объяснил, что список убитых россией бойцов понемногу начинает подтверждаться.

Жорин объяснил, что убитых больше, чем в обнародованном российском списке. Ранее украинская разведка объяснила, почему список погибших и раненых в Оленовке может быть неточным.

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Убитых в Оленовке больше, чем написала россия

После трегедии в Оленовке россияне цинично опубликовали список убитых и раненых россией украинских пленных воинов. Предварительно в нем было 50 погибших и 73 раненых.

Максим Жорин объяснил, что верифицировать этот список – очень сложная и чрезвычайно огромная проблема. А ведь близкие люди бойцов ждут своих героев домой.

Потому что действительно пережить это, просто ждать, сидеть без информации – это очень сложно. Но все, что нам остается, пока набраться терпения. Относительно того списка мы точно можем сказать, что он как минимум неполный, потому что на вчера уже была информация, что погибших, к сожалению, больше, чем в опубликованном списке,

– сообщил Жорин.

Список погибших начинает подтверждаться

О точности списка погибших и раненых уточнил, что пока они не могут сказать, точный ли список.

В первую очередь это связано с тем, что нет:

никакой официальной коммуникации с россией на этот счет. москва не дает комментариев;

нет никакой связи с нашими людьми, которые находятся в колонии в Оленовке;

или к любым другим, чтобы у них узнать и уточнить эти списки.

Но частично, к сожалению, эти списки понемногу начинают подтверждаться.

– рассказал офицер ВСУ.

россия совершила теракт в Оленивке

российские оккупанты 28 июля убили и ранили десятки украинских военнопленных. Предварительно известно, что 190 человек находились в помещении бывшей колонии №120 на территории временно оккупированной Еленовки.

Владимир Зеленский сообщил о более 50 погибших, а в Офисе генпрокурора – об ориентировочно 130 раненых. Известно, что в Оленовке находились мирные пленники и защитники "Азовстали".

На днях Россия обнародовала списки погибших. По данным нашей разведки, Украина после теракта в Оленивке обратилась в Россию, чтобы та предоставила официальные списки погибших и раненых украинских военнопленных. Однако до сих пор этого не произошло.

В разведке пояснили, что Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке, а также собирает данные из других источников.

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