24 Канал призывает стать голосом журналистов, которых удерживают в российском плену: список
Источник:Центр прав человека ZMINA
Ежегодно 2 ноября во всем мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Но с 2014 года и до сих пор по меньшей мере 30 украинских работников средств массовой информации остаются заложниками России.
Всего с 2014 года Россия незаконно задержала более 100 украинских и иностранных журналистов. А 19 сентября 2024 года в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина, пишет 24 Канал.
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Всего с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 664 преступления против журналистов и медиа в Украине. При этом систематические преследования и задержания украинских работников медиа – безосновательны.
Мы надеемся, что массовая огласка напомнит миру о необходимости отстаивать права медийщиков и действовать. Поэтому по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов редакция сайта 24 Канала запускает инициативу #VoiceOfUkrainianJournalists и призывает коллег, международное сообщество и правозащитные организации стать голосом журналистов, которые ждут возвращения домой.
Сила в единстве
Мы предлагаем распространить информацию о журналистах, которые до сих пор находятся в российском плену, начать диалог с международными организациями и призвать их к сотрудничеству. При создании публикации предлагаем пользоваться актуальным списком.
Журналисты из временно оккупированного Крыма:
- Азиз Азизов (в заключении с 05.03.2024)
- Эрнес Аметов (в заключении с 11.10.2017)
- Осман Арифмеметов (в заключении с 28.03.2019)
- Марлен (Сулейман) Асанов (в заключении с 11.10.2017)
- Асан Ахтемов (в заключении с 04.09.2021)
- Ремзи Бекиров (в заключении с 28.03.2019)
- Алексей Бессарабов (в заключении с 09.11.2016)
- Ирина Данилович (в заключении с 29.04.2022)
- Владислав Есипенко (в заключении с 10.03.2021)
- Тимур Ибрагимов (в заключении с 11.10.2017)
- Сервер Мустафаев (в заключении с 21.05.2018)
- Рустем Османов (в заключении с 05.03.2024)
- Сейран Салиев (в заключении с 11.10.2017)
- Амет Сулейманов (в заключении с 11.03.2020)
- Руслан Сулейманов (в заключении с 28.03.2019)
- Вилен Темерьянов (в заключении с 11.08.2022)
- Рустем Шейхалиев (в заключении с 27.03.2019)
- Дмитрий Штыбликов (в заключении с 09.11.2016)
Напомним! В рамках инициативы "Письма в свободный Крым" у вас есть возможность написать письмо крымским политзаключенным, которых незаконно удерживает Россия. Письма будут принимать до конца 2024 года. Узнать больше о правилах можно на сайте ZMINA.
Журналисты с территорий, которые были в оккупации (Киевская область):
- Дмитрий Хилюк (в заключении ориентировочно с 03.03.2022)
Журналисты с новооккупированных территорий (Мелитополь, Херсон):
- Владислав Гершон (в заключении с 20.08.2023)
- Анастасия Глуховская (в заключении с 20.08.2023)
- Константин Зиновкин (в заключении с 12.05.2023)
- Евгений Ильченко (в заключении с 10.06.2022)
- Марк Калиуш (в заключении с 20.08.2023)
- Георгий Левченко (в заключении с 20.08.2023)
- Ирина Левченко (в заключении с 06.05.2023)
- Александр Малышев (в заключении с 20.08.2023)
- Максим Рупчев (в заключении с 20.08.2023)
- Яна Суворова (в заключении с 20.08.2023)
- Сергей Цыгипа (в заключении с 12.03.2022