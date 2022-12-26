Списывают все на "обломки беспилотника": минобороны России подтвердило жертвы на "Энгельсе"

Российское минобороны подтвердило взрывы на военном аэродроме Энгельс. А также гибель троих военных.

Хваленое российское ПВО якобы сбило беспилотник: но так ли это

В то же время, утверждают, что взрывы были следствием работы ПВО. Мол, обломки и стали причиной гибели военных.

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ПВО в понедельник сбили на малой высоте во время подлета к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области беспилотник,

– говорится в сообщении.

Говорят, что авиатехника повреждения не получила. Пока сложно сказать, действительно ли это так, ведь в России привыкли скрывать любые потери.

Более того, как обломки могли убить трех человек, но никак не задеть технику. Может быть, взрыв был. Да и очевидцы сообщали, что от звуков взрыва выбило стекла. Вряд ли сбитые беспилотники падают так громко.

Обвиняют в атаке Украину

Традиционно обвиняют в причастности Украину. Якобы именно наш беспилотник залетел на территорию военного аэродрома.

Но здесь стоит напомнить расстояние между Украиной и Саратовом, а это больше 1000 километров.

Что произошло в Энгельсе

Именно с военного аэродрома "Энгельс-2", расположенного недалеко от Саратова, россияне атакуют Киев. Там стоят тяжелые бомбардировщики в большом количестве.

Около 1:00 по Киеву в Энгельсе сообщили о громком взрыве, в городе объявили воздушную тревогу. Площадь пожара после взрыва в Энгельсе, по предварительным данным, составила 120 квадратных метров.

РосСМИ сообщили, что в результате взрыва погибли 3 человека, еще 4 были госпитализированы. Однако местные власти бросились успокаивать граждан, что "все под контролем", "никакого чрезвычайного происшествия не произошло".

А действительно, "хлопок" на российских аэродромах – явление, которое в последнее время становится вполне привычным. Утром 6 декабря в Курске загорелся нефтенакопитель, лихорадило и Брянск.

Заметим, что Энгельс еще не отошел от событий 5 декабря, тогда россияне тоже заявили об "атаке украинских беспилотников", в результате чего были повреждены по меньшей мере два бомбардировщика Ту-95.

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