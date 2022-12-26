Списывают все на "обломки беспилотника": минобороны России подтвердило жертвы на "Энгельсе"
Российское минобороны подтвердило взрывы на военном аэродроме Энгельс. А также гибель троих военных.
Хваленое российское ПВО якобы сбило беспилотник: но так ли это
В то же время, утверждают, что взрывы были следствием работы ПВО. Мол, обломки и стали причиной гибели военных.
Внимание В Энгельсе сильный пожар на аэродроме, СМИ сообщили о жертвах – власти говорят, что "угрозы нет"
ПВО в понедельник сбили на малой высоте во время подлета к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области беспилотник,
– говорится в сообщении.
Говорят, что авиатехника повреждения не получила. Пока сложно сказать, действительно ли это так, ведь в России привыкли скрывать любые потери.
Более того, как обломки могли убить трех человек, но никак не задеть технику. Может быть, взрыв был. Да и очевидцы сообщали, что от звуков взрыва выбило стекла. Вряд ли сбитые беспилотники падают так громко.
Обвиняют в атаке Украину
Традиционно обвиняют в причастности Украину. Якобы именно наш беспилотник залетел на территорию военного аэродрома.
Но здесь стоит напомнить расстояние между Украиной и Саратовом, а это больше 1000 километров.Обратите внимание! Именно с военного аэродрома "Энгельс-2", расположенного недалеко от Саратова, россияне атакуют Киев. Там стоят тяжелые бомбардировщики в большом количестве.
Что произошло в Энгельсе
Около 1:00 по Киеву в Энгельсе сообщили о громком взрыве, в городе объявили воздушную тревогу. Площадь пожара после взрыва в Энгельсе, по предварительным данным, составила 120 квадратных метров.
РосСМИ сообщили, что в результате взрыва погибли 3 человека, еще 4 были госпитализированы. Однако местные власти бросились успокаивать граждан, что "все под контролем", "никакого чрезвычайного происшествия не произошло".
А действительно, "хлопок" на российских аэродромах – явление, которое в последнее время становится вполне привычным. Утром 6 декабря в Курске загорелся нефтенакопитель, лихорадило и Брянск.
Заметим, что Энгельс еще не отошел от событий 5 декабря, тогда россияне тоже заявили об "атаке украинских беспилотников", в результате чего были повреждены по меньшей мере два бомбардировщика Ту-95.
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