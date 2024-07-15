Как стрелок готовился к покушению на Трампа: всплыли неизвестные до сих пор детали

На днях в Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга. Сейчас СМИ узнали интересные обстоятельства планирования покушения на жизнь действующего кандидата в президенты Соединенных Штатов.

По данным Федерального бюро расследований, в Трампа выстрелил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, в штате Пенсильвания. Отмечалось, что он стрелял с крыши производственного предприятия более чем в 119 метрах от сцены, на которой находился бывший президент США.

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За час до покушения стрелок приобрел полсотни патронов

Как пишет CNN, американский высокопоставленный чиновник правоохранительных органов на условиях анонимности рассказал, что подозреваемый в нападении на Дональда Трампа за час до покушения приобрел 50 патронов в одном из местных магазинов оружия.

Более того, издание также утверждает, что Томас Мэтью Крукс был членом спортивного клуба со стрельбищем на 180 метров. Адвокат Роберт Бутей подтвердил, что Крукс входил в спортивный клуб Клертона, но сказал, что на фоне расследования там "не могут давать никаких дополнительных комментариев".

Клуб осуждает нелепый акт насилия, который произошел. Клуб также выражает свои искренние соболезнования семье Комператоре (пожарный Кори Комператоре, который был на митинге во время покушения – 24 Канал) и молится за всех пострадавших, включая бывшего президента,

– сказал Бутей.

Сейчас же Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство и как возможный внутренний террористический акт. Отмечают, что на этом этапе расследования в ФБР считают, что нападающий на Трампа действовал самостоятельно.