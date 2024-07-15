За даними Федерального бюро розслідувань, у Трампа вистрілив 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, що в штаті Пенсільванія. Зазначалося, що він стріляв із даху виробничого підприємства більш ніж у 119 метрах від сцени, на якій перебував колишній президент США.

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За годину до замаху стрілець придбав пів сотні патронів

Як пише CNN, американський високопоставлений чиновник правоохоронних органів на умовах анонімності розповів, що підозрюваний у нападі на Дональда Трампа за годину до замаху придбав 50 патронів в одному із місцевих магазинів зброї.

Ба більше, видання також стверджує, що Томас Метью Крукс був членом спортивного клубу зі стрільбищем на 180 метрів. Адвокат Роберт Бутей підтвердив, що Крукс входив до спортивного клубу Клертона, але сказав, що на тлі розслідування там "не можуть давати жодних додаткових коментарів".

Клуб засуджує безглуздий акт насильства, який стався. Клуб також висловлює свої найщиріші співчуття родині Комператоре (пожежник Корі Комператоре, який був на мітингу під час замаху – 24 Канал) та молиться за всіх постраждалих, включно з колишнім президентом,

– сказав Бутей.

Наразі ж Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство та як можливий внутрішній терористичний акт. Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.