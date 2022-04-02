Сплошная катастрофа после них, – Зеленский о том, как россияне отходят с Севера

Российские оккупанты постепенно уходят из северных областей Украины. Пока это происходит медленно, но заметно. Но, к сожалению, не без опасных "сюрпризов".

Об этом ночью 2 марта рассказал президент Владимир Зеленский. Как он пояснил, где-то вражеские войска выгоняют с боями, а где-то они сами оставляют позиции, пишет 24 канал.

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Оккупанты хоть и уходят, но минируют территории

Но после них в области сплошная катастрофа и очень много опасностей. Во-первых, там все еще могут продолжаться бомбардировки. Во-вторых, оккупанты минируют большие территории.

Минируют дома, минируют технику, даже тела убитых людей. Очень много растяжек, очень много других опасностей,

– объяснил глава государства.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что россияне проходят украинскую землю новейшими минами с сейсмическим датчиком. Подобные случаи уже фиксировали, в частности, и в Сумской области.

Местным жителям следует соблюдать осторожность

Зато украинские защитники продвигаются вперед – делают это осторожно. Осторожны должны быть и люди, которые решили вернуться на эту территорию, подчеркнул политик.

"Еще невозможно возвращаться к обычной жизни. Еще нужно подождать, когда наша земля будет разминирована. Когда можно будет заверить, что новые обстрелы невозможны", – добавил он.

Обращение Владимира Зеленского за 1 апреля: смотрите видео