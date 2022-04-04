Сплошная руина: в Генштабе ВСУ показали фото Гостомельского аэропорта после боев

Ожесточенные бои с использованием ракет и тяжелой артиллерии превратили аэропорт Гостомеля в пустошь с изуродованными ангарами и обгоревшей техникой.

Кадры, подтверждающие ужас российского вторжения, опубликовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Гостомель с первых дней российского вторжения стал эпицентром боев за Киев, а местный аэропорт "Антонов" оккупанты пытались использовать в качестве плацдарма для перебрасывания десанта и штурма столицы.

Когда 2 апреля наши войска вошли на освобожденные территории, оказалось, что оккупанты нанесли невероятные потери как населенному пункту, так и аэропорту.

Поврежденные ангары / Фото Генштаб ВСУ

По данным госпредприятия "Антонов" после пребывания оккупантов, территорию аэропорта не узнать. В результате постоянных обстрелов здесь уничтожено:

самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225,

диспетчерскую башню,

админздание.

Оставленный металлолом возле Гостомельского аэропорта / Фото Генштаб ВСУ

Также известно о повреждениях самолетов Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150 и ряда ангаров, где они хранились.

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