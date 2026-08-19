Ее слова опубликовала юридическая компания "Миллер", которая будет защищать Мудру в суде.

Как Мудрая комментирует расследование?

Бывшая замглавы ОП подтвердила, что утром 19 августа у нее прошли обыски, после чего ей вручили подозрение и ходатайство о мере пресечения.

Сразу опровергну ложь, которая уже распространяется по сети: меня никто не задерживал. Я вместе с адвокатами спокойно готовлюсь к судебному заседанию,

– подчеркнула Мудрая.

Она добавила, что полностью способствует следствию и готова предоставить юридически обоснованные ответы на все вопросы. Ирина Мудра также не подвергает сомнению право правоохранителей проводить необходимые следственные действия, ведь, как подчеркнула подозреваемая, "подотчетность касается всех, включая меня".

"Фрагменты разговоров, которые сегодня обнародуют частями и вне контекста, буду комментировать после ознакомления с материалами дела", – пояснила экс-замглавы ОП.

Она пообещала вместе с адвокатами предоставить развернутую позицию по каждому из эпизодов. Напомним, что после распространения подробностей расследования НАБУ, фигуранткой которого, вероятно, является Мудра, Владимир Зеленский уволил ее с должности.

На обнародованных 19 августа аудиозаписях, которые НАБУ представило в качестве доказательств незаконной деятельности фигурантов операции "Форест Гамп", слышен голос женщины, обозначенной в субтитрах как "заместитель руководителя ОПУ".

Из записей следует, что она хорошо знакома с деятельностью Тимура Миндича – фигуранта расследования "Мидас". Кроме того, судя по обнародованным материалам, она продолжает поддерживать с ним контакт и вести связанные с ним дела.