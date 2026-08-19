Її слова опублікувала юридична компанія "Міллер", яка захищатиме Мудру на суді.

Як Мудра коментує розслідування?

Колишня заступниця голови ОП підтвердила, що зранку 19 серпня в неї пройшли обшуки, після чого їй вручили підозру й клопотання про запобіжний захід.

Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання,

– підкреслила Мудра.

Вона додала, що повністю сприяє слідству та готова надати юридично обґрунтовані відповіді на всі запитання.

Ірина Мудра також не ставить під сумнів право правоохоронців проводити необхідні слідчі дії, адже, як підкреслила підозрювана, "підзвітність стосується всіх, включно зі мною".

"Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи", – пояснила ексзаступниця очільника ОП.