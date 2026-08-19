Її слова опублікувала юридична компанія "Міллер", яка захищатиме Мудру на суді.
Як Мудра коментує розслідування?
Колишня заступниця голови ОП підтвердила, що зранку 19 серпня в неї пройшли обшуки, після чого їй вручили підозру й клопотання про запобіжний захід.
Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання,
– підкреслила Мудра.
Вона додала, що повністю сприяє слідству та готова надати юридично обґрунтовані відповіді на всі запитання.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ірина Мудра також не ставить під сумнів право правоохоронців проводити необхідні слідчі дії, адже, як підкреслила підозрювана, "підзвітність стосується всіх, включно зі мною".
"Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи", – пояснила ексзаступниця очільника ОП.