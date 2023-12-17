Украина и Румыния решили многолетний спор по каналу "Дунай – Черное море", – Минприроды

Украина в 2004 году запустила в экспериментальном режиме плавание по каналу "Дунай – Черное море". С тех пор почти 20 лет продолжался межгосударственный спор.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил о разрешении многолетнего спора между Украиной и Румынией по поводу требований Бухареста при строительстве канала "Дунай – Черное море". Страны пришли к консенсусу на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо.

Читайте также Сразу две страны НАТО взялись за очистку мин транспортного коридора в Черном море.

Стороны достигли компромисса

Стрелец подчеркнул, что Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств касательно Конвенции Эспо.

Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права,

– сказал министр.

Он заявил о желании Украины искать общий язык и исправлять ошибки прошлого.

Канал "Дунай - Черное море" проходит в дельте Дуная между Килийским и Старостамбульским (Быстрым) устьями.

Глава Минприроды Украины назвал это решение историческим. Он поблагодарил своих иностранных коллег.

Благодарю министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчу Фечет за поддержку этого исторического решения и министерцы окружающей среды Молдавии Иорданке Иорданов за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании Совещания Сторон Конвенции,

– написал Стрелец.

Также он поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства. Кроме этого Стрелец поделился кадрами с мероприятия.

9-е Совещание Сторон Конвенции Эспо / Фото Руслана Стрельца

Другие новости об отношениях Украины и Румынии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно предложил помощь в восстановлении Украины столько, сколько это потребуется. Он дал понять, что у Бухареста есть немало необходимых для этого условий.

Ранее глава румынского правительства сообщал, что Бухарест одобрил экспорт украинского зерна. Также Румыния поддержала Украину насчет транзита зерна.

Не так давно министер труда и социальной солидарности Румынии Симона Букура-Опреску заявила, что проживающие в ее стране беженцы из Украины и дальше будут получать постоянную помощь со стороны этого государства. Национальное агентство занятости Румынии поможет им трудоустроиться. А еще украинским беженцам будут помогать изучать румынский язык.

этот спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). На полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве Киеву и Бухаресту удалось окончательно договориться.