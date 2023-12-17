Украина и Румыния решили многолетний спор по каналу "Дунай – Черное море", – Минприроды
Источник:Руслан Стрелец
Украина в 2004 году запустила в экспериментальном режиме плавание по каналу "Дунай – Черное море". С тех пор почти 20 лет продолжался межгосударственный спор.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил о разрешении многолетнего спора между Украиной и Румынией по поводу требований Бухареста при строительстве канала "Дунай – Черное море". Страны пришли к консенсусу на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо.
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Стороны достигли компромисса
Стрелец подчеркнул, что Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств касательно Конвенции Эспо.
Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права,
– сказал министр.
Он заявил о желании Украины искать общий язык и исправлять ошибки прошлого.Обратите внимание! Канал "Дунай - Черное море" проходит в дельте Дуная между Килийским и Старостамбульским (Быстрым) устьями.
Глава Минприроды Украины назвал это решение историческим. Он поблагодарил своих иностранных коллег.
Благодарю министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчу Фечет за поддержку этого исторического решения и министерцы окружающей среды Молдавии Иорданке Иорданов за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании Совещания Сторон Конвенции,
– написал Стрелец.
Также он поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства. Кроме этого Стрелец поделился кадрами с мероприятия.
9-е Совещание Сторон Конвенции Эспо / Фото Руслана Стрельца
К слову этот спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). На полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве Киеву и Бухаресту удалось окончательно договориться.
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