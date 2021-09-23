Спор касательно шахты: премьер Польши не поедет на саммит в Будапешт из-за конфликта с Чехией

23 сентября 2021 , 18:32
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Источник:

Wprost

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от поездки на демографический саммит в Будапеште. Глава правительства подчеркнул, что поддерживает содержание декларации, однако его приезду мешают нюансы в польско-чешских отношениях.

Речь идет о споре по шахте в Туруве. Суд ЕС обязал Польшу остановить добычу бурого угля. С таким предложением выступила Чехия – до того, как будет принято окончательное решение.

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Поляки с этим не согласны.

На самом деле сейчас, когда речь идет об отношениях внутри ЕС, важнейшей темой этих отношений являются вопросы, связанные с Турувом. С точки зрения польско-чешских отношений, мы сосредоточены на этой деятельности,
– пояснил Моравецкий свое решение о саммите в Будапеште.

Глава правительства упрекнул чешскую сторону в нарушении доброжелательности. Для решения конфликта Моравецкий встречался с представителями МИД Чехии, на переговорах стороны должны были представить свои предложения.

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Что известно о конфликте по шахте в Туруве

  • В Чехии считают, что расширение шахты в Туруве грозит поставке воды в районе Либерец.
  • Всего в нескольких километрах от шахты расположены чешские города.
  • Польша, между тем, не выполняет решение суда ЕС о прекращении добычи в Туруве – из-за стратегической важности шахты.
  • Чехия подала заявление, требуя от поляков ежедневной пени в бюджет ЕС в размере 5 миллионов евро ежедневно.
  • Варшава решение суда обжаловала.
  • В ЕС же стали на сторону Праги, однако не полностью. Пеню назначили, однако значительно меньше – 500 тысяч долларов.
Автор: Ірина Пундор