Как уладили споры по Starlink: Резников рассказал об общении с Маском
Источник:Politico
Украина больше не будет испытывать трудности по обслуживанию терминалов спутниковой связи Starlink. Сейчас есть как минимум три источника для ее финансирования.
Киев находится в прямом контакте с Маском
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская сторона вышла на прямую связь с Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, ранее возникшей с оплатой терминалов.
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По словам Резникова, контактировал с Маском министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса,
– сообщил Алексей Резников.
Кроме Маска, связь есть кому финансировать
В то же время, если вопрос денег снова возникнет остро, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, а именно: Пентагон, Европа, частные доноры.
Независимо от финансирования, Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска,
– подчеркнул министр.
Хронология перипетий с Маском и оплатой "Старлинков"
- Ранее Маск предупредил Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.
- В SpaceX добавили, что финансирование будет стоить более 120 миллионов до конца года и может обходиться в около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.
- Впоследствии Маск таки сказал: "Черт с ним... мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины".
- Интересно, что политтехнолог Джейсон Смарт объяснил отказ Маска оплачивать услуги из-за скандальных твитов в отношении него, а именно из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника. Напомним, тот ответил Маску на его безумные "предложения мира" – "от **сь".
- Тогда Маск ответил на предположение Смарта, заметив: "Мы только последовали его рекомендации".
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что, по данным CNN, обращение в Пентагон компания Маска направила еще в прошлом месяце – то есть, до скандальных твитов миллиардера. Следовательно, связывать отказ SpaceX от финансирования Starlink в Украине с дискуссиями в твиттере не стоит.
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