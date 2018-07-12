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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Споры между Трампом и членами НАТО выгодны только Путину, – эксперт

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Трамп НАТО выдвигает новые требования
Трамп НАТО выдвигает новые требования / Фото из открытых источников

Скандал на саммите НАТО на руку Путину. У России один план – создать новый мировой порядок, новую Ялту. И все движется в том направлении.

Такое мнение 24 канала сообщил политический эксперт Сергей Постоловский.

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"Все заявления Трампа по НАТО, его требования к другим членам Альянса увеличить расходы только ухудшат отношения между президентом США и лидерами Европы. И это выгодно только третьей стороне – России. О чем может договориться Трамп с Путиным? О мире в Украине, то какова цена этого? Де-факто признание аннексии Крыма? Или замалчивание крымского вопроса? Миротворческая миссия, но на каких условиях? Думаю, что Путин дальше будет проталкивать идею особого статуса ОРДЛО и проведения местных выборов до введения миссии ООН", – считает Сергей Постоловский.

Эксперт отмечает: сейчас вопросы Украины и Сирии уже решаются напрямую между США и РФ без нас. А Украину потом ставят перед фактом.

В то же время, по словам политолога, многое для Украины зависит от встречи Трампа и премьера Великобритании Терезы Мэй 13 июля. Постоловский отмечает: Великобритания – одна из наиболее последовательных и принципиальных стран в противостоянии с Россией и сохранении санкционного режима. Лондон бьет по российским олигархам.

Вероятность, что Трамп и Путин договорятся, существует. Вопрос в цене договоренностей. И это может касаться суверенитета и территориальной целостности Украины. Противоречия, возникшие на саммите НАТО, выгодны Путину. Президент РФ может предложить Трампу определенную новую систему безопасности. К примеру, гарантировать Ближний Восток в обмен на Украину. Время играет на руку Путину,
– подчеркнул Сергей Постоловский.

Напомним, во время саммита НАТО, состоявшегося в Брюсселе 11-12 июля, президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта. Глава Белого дома атаковал канцлера Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в энергетическом плане в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп отметил, что ему не нравится то,что происходит в Крыму, но аннексия Крыма является ответственностью его предшественника — Барака Обамы. Трамп имел двадцатиминутную встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп НАТО Владимир Путин Украина – Россия
Источник: 24 канал
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