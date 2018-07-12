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Суперечки між Трампом і членами НАТО вигідні лише Путіну, – експерт

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Трамп висуває НАТО нові вимоги
Трамп висуває НАТО нові вимоги / Фото з відкритих джерел

Скандал на саміті НАТО на руку Путіну. В Росії один план – створити новий світовий порядок, нову Ялту. І все рухається в тому напрямку.

Таку думку 24 каналу повідомив політичний експерт Сергій Постоловський.

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"Всі заяви Трампа по НАТО, його вимоги до інших членів Альянсу збільшити видатки тільки погіршуватимуть відносини між президентом США і лідерами Європи. І це вигідно тільки третій стороні – Росії. Про що може домовитися Трамп з Путіним? Про мир в Україні, то яка ціна цього? Де-факто визнання анексії Криму? Чи замовчування кримського питання? Миротворча місія, але на яких умовах? Думаю, що Путін далі проштовхуватиме ідею особливого статусу ОРДЛО і проведення місцевих виборів до введення місії ООН", – вважає Сергій Постоловський.

Експерт зауважує: наразі питання України і Сирії вже вирішуються напряму між США і РФ без нас. А Україну потім ставлять перед фактом.

Водночас, за словами політолога, багато що для України залежить від зустрічі Трампа і прем’єра Великобританії Терези Мей 13 липня. Постоловський зауважує: Великобританія – одна з найбільш послідовних і принципових країн у протистоянні з Росією і збереженні санкційного режиму. Лондон б’є по російських олігархах.

Ймовірність, що Трамп і Путін домовляться, існує. Питання в ціні домовленостей. І це може стосуватися суверенітету і територіальної цілісності України. Суперечності, що виникли на саміті НАТО, вигідні Путіну. Президент РФ може запропонувати Трампу певну нову систему безпеки. Приміром, гарантувати Близький Схід в обмін на Україну. Час грає на користь Путіну,
– наголосив Сергій Постоловський.

Нагадаємо, під час саміту НАТО, що відбувся в Брюсселі 11-12 липня, президент США Дональд Трамп закликав лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту. Глава Білого дому атакував канцлера Ангелу Меркель звинуваченнями у "цілковитій залежності Німеччини від Росії" в енергетичному плані у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Президент США Дональд Трамп зазначив, що йому не подобається те,що відбувається в Криму, але анексія Криму є відповідальністю його попередника — Барака Обами. Трамп мав двадцятихвилинну зустріч з президентом України Петром Порошенком.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін НАТО Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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