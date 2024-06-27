Россия не способна на "значительные прорывы" в Украине, генсек НАТО

В мае 2024 года российская армия попыталась повторно наступать в Харьковской области. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг оценил, способно ли враждебное государство на прорывы в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия не способна на "значительные прорывы" в Украине. В то же время наше государство наносит агрессорке серьезные повреждения ударами вглубь территории.

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Россия продолжит продвигаться

Столтенберг отметил, что Россия начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, "но пока только с незначительными успехами".

И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов,

– сказал он.

В то же время, по словам генсека, враг, вероятно, продолжит продвигаться по линии фронта и наносить по Украине авиаудары. он также подчеркнул, что украинцы смогли удержать линию фронта.

Столтенберг также отметил, что украинская армия продолжает наносить потери российской.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. По его словам, Украина имеет право на самозащиту.