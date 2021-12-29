Способна ли Украина преодолеть трудности: результаты опроса
Только 20% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. 18% сограждан уверены, что со своими проблемами наша страна сможет справиться уже в ближайшее время.
Об этом говорится в результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который проводился вместе с Центром Разумкова. Оценку событий у украинцев спрашивали с 17 по 22 декабря.
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Более 65% украинцев считают, что события "идут" в неправильном направлении
Только 20% респондентов выразили мнение, что события в Украине развиваются в правильном направлении. У 65,5% – противоположное мнение, что все происходит не так, как следует. В конце 2020 года показатели были еще более пессимистичными: 16,5% и 67% – соответственно.
18% считают, что Украина вскоре справится с проблемами
- Только 18% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение следующих нескольких лет.
- 54% – что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе.
- 18% – что не способна их преодолеть.
Что касается прошлогодних показателей, то ситуация практически не изменилась: 19%, 51% и 18% соответственно.
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Что известно об опросеБыли опрошены 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
В опросах интересуются оценкой 2021 года украинцами
Отметим, что недавно "Рейтинг" обнародовал результаты опроса относительно того, как украинцы проводили свой досуг в уходящем году.
Интересные результаты:
- 20% опрашиваемых посещали кафе и рестораны.
- Каждый десятый украинец находился в туристических поездках.
- 12 – 15% опрашиваемых ходили за грибами или собирали ягоды.
- 11% украинцев рыбачили.
- 2% – охотились.
- 20% украинцев занимались изобразительным искусством.
- 12% – танцами, пением и игрой на инструментах.
- Менее 10% украинцев посещали концерты, кинотеатры, ночные клубы.