Ситуация на фронте будет зависеть от способности ВСУ вести бой и избегать оцепления, – разведка

В британской разведке спрогнозировали ключевой фактор, от которого будет зависеть ситуация на фронте в Украине. Речь идет о способности ВСУ вести бой.

Кроме того, в разведке акцентируют внимание, что украинским силам важно избегать окружения. Утверждают, что это станет ключевым фактором во время кампании.

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Оккупанты хотят окружить ВСУ

По информации разведки, россияне продолжают добиваться ограниченного прогресса. Они хотят окружить украинских защитников в северной части Донецкой области. Добиться этого надеются, наступая от Изюма.

Новое направление наступления

Накануне британская разведка заявила, что Россия пытается восстановить скорость на северной оси Изюма. Украинские силы продолжают удерживать линию в этом секторе.

Кроме того, в ближайшие недели россияне, вероятно, будут полагаться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия вроде бы уже начала использовать.

Оккупанты бросили силы на захват Лисичанска

В утренней сводке Генштаба сообщили, что российские оккупанты не оставляют надежд захватить Лисичанск. Они пытаются заблокировать город и отрезать кусок трассы Лисичанск – Бахмут.

Для этого они активно бьют из артиллерии. Более того, бьют не только по нашим позициям, но и по гражданской инфраструктуре. Поэтому власти призвали местных жителей эвакуироваться из Лисичанска.

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