Способны ли россияне захватить Авдеевку: анализ ситуации на Донбассе от Института изучения войны

Оккупанты не оставляют попыток наступать на Авдеевском и Бахмутском направлении. Это неоднократно подтверждали в Генштабе ВСУ. Российские захватчики обстреливают населенные пункты возле Авдеевки из танков и артиллерии разного типа.

Бойцы Путина ударили по Новомихайловке, Первомайскому, Авдеевке, Красногоровке, Невельскому и Новокалиново. Однако сможет ли армия врага захватить Авдеевку, анализировали в американском Институте ведения войны. Об этом информирует 24 канал.

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Смогут ли оккупанты окружить Авдеевку, предположили в ISW

В ISW подчеркнули, что 25 октября наши воины отразили атаки врага юго-западнее Авдеевки в районе Марьинки и Новосельского. Тем временем ополченцы так называемой "ДНР" объявили, что "бои за Авдеевку" в разгаре. Более того, российские войска планируют окружить город.

Однако в Институте по изучению войны отметили, что армия Путина вряд ли сможет окружить Авдеевку. Особенно если учесть низкую результативность наступательных действий врага у этого города с начала полномасштабной войны.

Кстати, такое же мнение разделяют и сами российские военные блоггеры. Мол, оккупанты не способны быстро продвигаться. Ранее Кадыров заявил, что именно его подразделения играют значительную роль во вражеских операциях в Донецкой области.

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Где расположена Авдеевка: смотрите карту

Кратко о ситуации на Авдеевском направлении

По данным Генштаба ВСУ на утро 26 октября, оккупанты обстреляли населенные пункты на Авдеевском направлении из танков из артиллерии разных типов.

Вероятно, командующий российским вторжением Суровикин определил именно Восток приоритетным для захватчиков. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что самые горячие участки фронта – Бахмутское и Авдеевское направление.

К сожалению, во время попыток российских войск наступать страдают мирные украинцы. Лишь 14 октября от действий врага 4 гражданских получили ранения.

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