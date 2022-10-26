Способны ли россияне захватить Авдеевку: анализ ситуации на Донбассе от Института изучения войны
Источник:ISW
Оккупанты не оставляют попыток наступать на Авдеевском и Бахмутском направлении. Это неоднократно подтверждали в Генштабе ВСУ. Российские захватчики обстреливают населенные пункты возле Авдеевки из танков и артиллерии разного типа.
Бойцы Путина ударили по Новомихайловке, Первомайскому, Авдеевке, Красногоровке, Невельскому и Новокалиново. Однако сможет ли армия врага захватить Авдеевку, анализировали в американском Институте ведения войны. Об этом информирует 24 канал.
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Смогут ли оккупанты окружить Авдеевку, предположили в ISW
В ISW подчеркнули, что 25 октября наши воины отразили атаки врага юго-западнее Авдеевки в районе Марьинки и Новосельского. Тем временем ополченцы так называемой "ДНР" объявили, что "бои за Авдеевку" в разгаре. Более того, российские войска планируют окружить город.
Однако в Институте по изучению войны отметили, что армия Путина вряд ли сможет окружить Авдеевку. Особенно если учесть низкую результативность наступательных действий врага у этого города с начала полномасштабной войны.
Кстати, такое же мнение разделяют и сами российские военные блоггеры. Мол, оккупанты не способны быстро продвигаться. Ранее Кадыров заявил, что именно его подразделения играют значительную роль во вражеских операциях в Донецкой области.
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Кратко о ситуации на Авдеевском направлении
- По данным Генштаба ВСУ на утро 26 октября, оккупанты обстреляли населенные пункты на Авдеевском направлении из танков из артиллерии разных типов.
- Вероятно, командующий российским вторжением Суровикин определил именно Восток приоритетным для захватчиков. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
- Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что самые горячие участки фронта – Бахмутское и Авдеевское направление.
- К сожалению, во время попыток российских войск наступать страдают мирные украинцы. Лишь 14 октября от действий врага 4 гражданских получили ранения.
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