Способствовал незаконной приватизации: из-за расследования "Схем" Крищенко обратился в НАБУ

Журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором разоблачили незаконное присвоение столичным бизнесменом многочисленных дамб и причалов. Экс-главу полиции Киева Андрея Крищенко подозревают в причастности к этим событиям.

По данным журналистов, Андрей Крищенко способствовал тому, чтобы столичный юрист Константин Бойко смог приватизировать 11 объектов в столице. Тем не менее, экс-глава полиции это все отрицает.

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Детали журналистского расследования

В июне 2018 года Константин Бойко обратился в полицию и сообщил, что нашел "потерянные имущественные права" на 16 днепровских гидротехнических сооружений. Через пол года следственная столичной полиции Ольга Момот передала Бойко эти имущественные права на хранение.

На основании документа с подписью следователя, юрист Бойко зарегистрировал эти объекты на себя на праве хранения, а позже переоформил три из них на себя как имущественную собственность и перепродал своей же фирме. В частности это Оболонская набережная, причал Рыбальского острова и весь Оболонский остров. Остальные 8 объектов и далее остаются на хранении у юриста.

Во время проведения всех этих операций киевскую полицию возглавлял Андрей Крищенко.

Между главой полиции и бизнесменом-юристом есть связь

Константин Бойко является соучредителем юридической компании "Кронос" вместе с Юрием Шальневым, который является водителем и доверенным лицом Андрея Крищенко. Однако это не первая компания, где Шальнев и Бойко являются коллегами.

На посту главы полиции Киева Андрей Крищенко указывал в декларации, что возглавляет Киевскую городскую организацию физкультурно-спортивного общества "Динамо Украина", которая распоряжалась полицейской базой отдыха "Динамо". Сейчас эта база на хранении у Бойко.

Крищенко отреагировал на расследование

На своей странице в фейсбуке Андрей Крищенко заявил, что обратился в НАБУ, чтобы следователи проверили опубликованную журналистами информацию, а затем обнародовать результаты. Кроме того, новоназначенный заместитель Виталия Кличко добавил, что заинтересован в честном расследовании.

Законов я не нарушал. И к предположениям, прозвучавшим в мой адрес, не причастен. Поэтому, как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и непредвзятом расследовании,

– заявил Крищенко.

Андрей Крищенко: все что известно