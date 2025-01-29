В Киеве горел спортивный клуб TSARsky: по сети распространяются видео пожара

В Киеве вспыхнул пожар в одном из районов. Там загорелся спортивный клуб TSARsky.

В Печерском районе столицы загорелся спортивный клуб. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о пожаре

В ГСЧС Киева рассказали, что пожар возник на 1 этаже спортивного клуба на улице Старонаводницкой. Там сейчас работают спасатели.

На месте удалось установить, что возгорание произошло в помещении бани спортивного клуба, который расположен в здании бизнес-центра.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако информацию могут уточнять. О новых деталях проинформируют отдельно.

В сети распространяют видео с места пожара. На кадрах можно увидеть, что на месте работают пожарные. Также там можно наблюдать дым. Пока больше никаких деталей неизвестно. О причинах пожара не сообщали.

В Киеве горит спортивный клуб: смотрите видео

Ранее масштабный пожар охватил отель Grand Kartal в горнолыжном центре Kartalkaya, в результате чего погибли 76 человек и 51 получил ранения.