Справедливого решения ожидать не приходится, – адвокат о суде по Стерненко

Одесский апелляционный суд 31 мая огласит окончательное решение по делу Сергея Стерненко. Сторона защиты активиста предположила, что ожидать справедливости не стоит.

Однако сторона активиста таки надеется, что решение будет основываться на соответствующих материалах дела. Об этом рассказал адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец.

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Он пояснил, что из наблюдений за апелляционным ходом дела – с процессуальной стороны у прокуратуры не осталось ничего из ее обвинения.

"Но мы понимаем, что в этом деле ни юридического, ни справедливого решения в нынешней ситуации ожидать не приходится. Точнее, нет оснований рассчитывать, что на суд не давят, что суд не запугивают, не перекупают", – сказал Коломиец.

Кто будет на заседании суда

По словам адвоката, рассуждения настораживают, что дело в отношении Сергея Стерненко сделают политическим, не в пользу верховенства права и правопорядка.

В любом случае надежда есть, мы сегодня будем на заседании, часть людей тоже приехала,

– отметил Виталий Коломиец.

Согласно его информации, Сергей Стерненко и Руслан Демчук также будут находиться на заседании Одесского апелляционного суда.

Виталий Коломиец о суде в отношении Сергея Стерненко: смотрите видео

Что известно о деле Стерненко

Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы еще 3 февраля 2021 года.

Активиста обвинили в похищении экс-депутата Сергея Щербича, мол, Стерненко хотел завладеть 300 гривнами чиновника.

Собственно активист назвал дело политизированным. Уже 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения заключенному и отправил активиста под круглосуточный домашний арест.

Заключение Сергея Стерненко и ситуация вокруг его дела сопровождались протестами в поддержку активиста в ряде городов Украины.



Обвинение Сергею Стерненко / Инфографика 24 канала