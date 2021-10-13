Спрятаться не получится даже в Африке, – МИД отреагировал на назначение Поклонской послом
Источник:24 канал
Бывшего прокурора оккупированного Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде. В Министерстве иностранных дел Украины уже прокомментировали это назначение.
Представитель зарубежного ведомства Украины Олег Николенко напомнил, что Поклонская находится под санкциями многих стран и в розыске в Крыму.
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Реакция МИД на назначение Поклонской послом
В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства,
– отметил Николенко.
Он подчеркнул, что она еще и находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии.
"Спрятаться не получится даже в Африке", – подытожил представитель ведомства.
К слову, МИД Украины уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.
Поклонская стала послом Кабо-Верде: что известно
- Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил коллаборантку Поклонскую послом России в Кабо-Верде.
- Она же в ответ заявила, что такое назначение для нее "большая честь".
Где расположено государство Кабо-Верде: смотрите карту
Что известно о Наталье Поклонской
- После прихода российских войск на Крымский полуостров в марте 2014 года ее назначили прокурором Крыма.
- В 2016 году коллаборантка попала в Госдуму по списку партии Путина "Единая Россия".
- Украинские правоохранители инкриминируют Поклонской государственную измену и причастность к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.