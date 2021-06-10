Как должны выглядеть COVID-документы для упрощенного пересечения границы: объяснение

10 июня 2021 , 11:31
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Источник:

МВД Украины

Кабмин упростил правила пересечения границы, расширив перечень необходимых для этого документов. Следовательно, чтобы избежать самоизоляции украинцы могут показывать на границе не только отрицательный ПЦР-тест, а и документ о вакцинации или отрицательный экспресс-тест.

Впрочем, не все документы годятся для беспрепятственного попадания в Украину без самоизоляции. Госпогранслужба просит учесть информацию о том, как они должны выглядеть и какими вакцинами должны быть иммунизированы украинцы.

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Правила въезда в Украину упростили

Кабмин ослабил правила пересечения границы во время карантина 9 июня. Ранее украинцы при возвращении из заграницы должны были либо отсидеть 14 дней в самоизоляции, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Теперь этот перечень расширили до негативного экспресс-теста и документа о полной вакцинации. Разъяснение относительно информации в этих документах на пересечение границы предоставило Министерство здравоохранения.

Экспресс-тест должен содержать следующую информацию:

  • полное имя и фамилия лица пациента;
  • относительно исследования: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19 SARS-CoV-2 и т. д);
  • тип исследования (immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" и др);
  • дату и время забора материала;
  • результат теста (negative, not detected);
  • страну проведения исследования;
  • название заведения, выдавшего результат теста;
  • уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код).

Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме. К тому же, он может содержать дополнительную информацию, которую предусматривает законодательство государства, которое делало тестирование.

Документ о полной вакцинации должен содержать следующую информацию:

  • полное имя и фамилия, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), который удостоверяет личность (паспорт, идентификационный номер и т. п);
  • название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
  • название заболевания, против которого получен курс вакцинации;
  • подпись и печать врача, который непосредственно провел вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме. Он также может содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация от COVID-19.

Не все вакцины учитывают

Отдельно стоит заметить, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.

Сейчас к такому перечню относятся следующие вакцины:

  • BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Комирнати);
  • AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Астразенека);
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Ковишелд);
  • Ad26.COV2.S производства Janssen;
  • mRNA-1273 производства Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием Коронавак).
Обратите внимание! В перечне нет российской вакцины "Спутник V", затем документ о полной вакцинации этим препаратом не будут засчитывать при пересечении границы, как таковой, что позволяет избежать самоизоляции.


Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Вероніка Климська