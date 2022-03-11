Спускайтесь в метро и подвалы, – советы Терехова харьковчанам из-за приближения сильных морозов
11 марта 2022 , 13:23Читати новину українською
Источник:телеграм Игоря Терехова
Игорь Терехов обратился к харьковчанам в 16 день войны. Мэр дал советы людям, ведь приближаются сильные морозы.
Харьков уже 16 день россияне беспощадно обстреливают. Многие дома разрушены. Несмотря на работу коммунальщиков, восстановить теплоснабжение в 400 домах невозможно.
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Поэтому Терехов попросил харьковчан оставаться в подвалах, метро, бомбоубежищах. Людей обеспечат теплой одеждой, едой и медикаментами.
Также можно переходить в школы и детсады, которые отапливаются.
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