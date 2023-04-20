Метеор или спутник: что на самом деле могло вызвать вспышку над Киевом

Вечером 19 апреля жители столицы видели яркую вспышку, которая вызвала оживленные дискуссии. В частности, до сих пор под вопросом, что это на самом деле было.

В Воздушных силах говорят, что вспышка могла повлечь за собой падение объекта из космоса – метеорита или спутника. Почему возникла путаница и какая версия более вероятна – разбирался 24 Канал.

Обратите внимание В Воздушных силах прокомментировали яркую вспышку в Киеве: что могло ее вызвать

Почему вообще говорят о спутнике

Дело в том, что случившееся в Киеве вечером 19 апреля совпало с прогнозируемым падением спутника NASA. Спутник RHESSI с 2002 по 2018 год изучал выбросы энергии и плазмы на Солнце. После вывода из строя он еще 5 лет находился в открытом космосе.

Прогнозируемым временем падение было 4:30 утра по киевскому времени 20 апреля – однако с погрешностью плюс-минус 16 часов. То есть вспышка в Киеве, которая была около 22:30 19 апреля, вписывается в этот временной промежуток.

Вес спутника составляет 270 килограммов, но в NASA отмечали, что большая часть конструкции сгорит после вхождения в атмосферу и только некоторые обломки полетят вниз.

Иная траектория: эксперты отрицают возможность падения спутника

После инцидента глава КМВА Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в пределах Киева упал спутник и именно поэтому сработали сирены в столице и в области.

После того как информация о спутнике начала распространяться по сети, образовательный проект о космосе Alpha Centauri опубликовал сообщение, в котором говорится, что траектория падения спутника NASA совсем иная и ее можно отследить на специальном ресурсе.

Кроме того, по данным сайта, спутник по состоянию на 0:50 20 апреля еще не входил в атмосферу Земли. То есть падения еще не было. По состоянию на это время вероятным местом падения является Тихий океан, а сам спутник ближе всего к Украине пролетает в районе Саудовской Аравии.



Траектория движения спутника NASA, который должен упасть на Землю / Скриншот

Из этого факта следует, что жители Киевщины и юга Беларуси видели вспышку не падения спутника, а, вероятно, метеор.

К слову, в комментарии Суспільному аналитик по вопросам космоса, экс-советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник отметил, что вспышку сопровождал взрыв, чего бы точно не было при падении обломков спутника. Поэтому, по его словам, это был метеорит или другой объект.