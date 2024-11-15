Россия засветила подготовку ядерной ракеты Р-30 "Булава": для чего она предназначена

Несколько дней назад в сети появилось спутниковое изображение, демонстрирующее подготовку российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Эта ракета выступает одним из компонентов "ядерной триады" России.

"Булава" базируется на атомных подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу об особенностях ракеты Р-30 и почему Россия засветила ее подготовку.

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Что известно о ракете "Булава"

"Булава" – это одна из двух основных межконтинентальных баллистических ракет предназначенных для вооружения подводных лодок. Это последняя из разработанных в России баллистических ракет подводного базирования. Испытания длились около 20 лет и только после этого ее официально приняли на вооружение.

Она твердотопливная и очень долго не хотела летать. С ней были огромные проблемы, но сейчас эта баллистическая ракета является для России основной,

– сказал Катков.

По его словам, эта ракета предназначена для доставки ядерных боеприпасов. У нее раздельная боевая ядерная часть, а радиус действия до 9 тысяч километров. Этой дальности вполне достаточно для поражения всей территории США.

Очередной этап ядерного шантажа

Главный редактор Defense Express отметил, что первыми внимание на это изображение обратили российские профильные ресурсы. Они собственно и сообщили, что на спутниковом снимке "засвечена" работа 12-го Главного управления минобороны страны-агрессора, которое отвечает за обслуживание ядерного вооружения.

Здесь фокус в том, что эти спутниковые снимки вообще появились,

– отметил Катков.

Дело в том, что Россия прекрасно знает, когда, где и над какими объектами находятся спутники, которые могут вести визуальную съемку и провести любую разведку. Поэтому, обычно россияне знают, когда лучше проводить подобные операции. К примеру, сейчас на орбите над этим районом ничего нет.



Процесс подготовки Р-30 "Булава" / Спутниковое фото

"То, что россияне провели такую операцию зная, что их снимают, это очевидно просто очередной этап ядерного шантажа и демонстрации ядерной силы в условиях, когда это единственное средство коммуникации Кремля с цивилизованным миром", – предположил главный редактор Defense Express.