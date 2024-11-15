"Булава" базується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 "Борей". Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу про особливості ракети Р-30 та чому Росія засвітила її підготовку.

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Що відомо про ракету "Булава"

"Булава" – це одна з двох основних міжконтинентальних балістичних ракет призначених для озброєння підводних човнів. Це остання з розроблених у Росії балістичних ракет підводного базування. Випробування тривали близько 20 років й лише після цього її офіційно взяли на озброєння.

Вона твердопаливна й дуже довго не хотіла літати. З нею були величезні проблеми, але зараз ця балістична ракета є для Росії основною,

– мовив Катков.

За його словами, ця ракета призначена для доставки ядерних боєприпасів. У неї роздільна бойова ядерна частина, а радіус дії до 9 тисяч кілометрів. Цієї дальності цілком достатньо для враження всієї території США.

Черговий етап ядерного шантажу

Головний редактор Defense Express зазначив, що першими увагу на це зображення звернули російські профільні ресурси. Вони власне й повідомили, що на супутниковому знімку "засвічено" роботу 12-го Головного управління міноборони країни-агресора, яке відповідає за обслуговування ядерного озброєння.

Тут фокус у тому, що ці супутникові знімки взагалі з'явились,

– зауважив Катков.

Річ у тім, що Росія чудово знає, коли, де та над якими об'єктами перебувають супутники, які можуть вести візуальну зйомку й провести будь-яку розвідку. Тож, зазвичай росіяни знають, коли краще проводити подібні операції. До прикладу, зараз на орбіті над цим районом нічого немає.



Процес підготовки Р-30 "Булава" / Супутникове фото

"Те, що росіяни провели таку операцію знаючи, що їх знімають, це вочевидь просто черговий етап ядерного шантажу та демонстрації ядерної сили в умовах, коли це єдиний засіб комунікації Кремля з цивілізованим світом", – припустив головний редактор Defense Express.