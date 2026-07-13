Об этом сообщают ряд телеграм-каналов, в частности Exilenova+.

Что известно о пожарах на российских объектах, зафиксированных спутниками?

По данным спутникового мониторинга, новые очаги возгорания появились в районе, где ранее уже сообщалось об атаках на российские танкеры так называемого "теневого флота", который Россия использует для транспортировки нефти в обход международных санкций.

Кроме того, система NASA FIRMS зафиксировала тепловую аномалию на территории железнодорожной станции "Кавказ" в Краснодарском крае. Этот транспортный узел является важным элементом российской логистики, ведь через него осуществляются поставки во временно оккупированный Крым.

Также мониторинговая группа"Крымский ветер" сообщила о пожарах в районе мыса Лихтар (Фонарь) на Керченском полуострове. По данным спутниковой съемки, именно там расположена позиция российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", который прикрывает порт "Крым" и Керченский мост с северного направления.

Пожары, зафиксированные спутниками / Фото Exilenova+, "Крымский ветер"

Напомним, в ночь на 12 июля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего в ряде городов, в частности в Севастополе, Симферополе и Ялте, начались перебои с электроснабжением. Российские власти заявили о работе ПВО и объяснили отключение света "снижением нагрузки на сети", тогда как Минобороны Украины сообщило о системных ударах по энергетической инфраструктуре оккупированного полуострова и других захваченных территорий.

Кроме того, за последние шесть суток украинские беспилотники поразили 76 российских судов, из-за чего оккупанты временно приостановили судоходство по каналу между Доном и Азовским морем. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Силы обороны систематически проводят атаки на логистику и энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма, из-за чего на полуострове возникают проблемы с обеспечением российских войск топливом.