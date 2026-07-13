Про це повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема Exilenova+.

Що відомо про пожежі на російських об'єктах, які фіксували супутники?

За даними супутникового моніторингу, нові осередки займання з'явилися в районі, де раніше вже повідомлялося про атаки на російські танкери так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій.

Крім того, система NASA FIRMS зафіксувала теплову аномалію на території залізничної станції "Кавказ" у Краснодарському краї. Цей транспортний вузол є важливим елементом російської логістики, адже через нього здійснюється постачання до тимчасово окупованого Криму.

Також моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про пожежі в районі мису Ліхтар (Фонарь) на Керченському півострові. За даними супутникової зйомки, саме там розташована позиція російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", який прикриває порт "Крим" і Керченський міст із північного напрямку.

Пожежі, які фіксують супутники / Фото Exilenova+, "Кримський вітер"

Нагадаємо, у ніч на 12 липня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи, після чого в низці міст, зокрема Севастополі, Сімферополі та Ялті, почалися перебої з електропостачанням. Російська влада заявила про роботу ППО та пояснила відключення світла "зменшенням навантаження на мережі", тоді як Міноборони України повідомило про системні удари по енергетичній інфраструктурі окупованого півострова й інших захоплених територій.

Крім того, За останні шість діб українські безпілотники уразили 76 російських суден, через що окупанти тимчасово зупинили судноплавство каналом між Доном і Азовським морем. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що Сили оборони систематично атакують логістику й енергетичну інфраструктуру окупованого Криму, через що на півострові виникають проблеми із забезпеченням російських військ пальним.