Спутниковые снимки зафиксировали скопление военной техники в Белгородской области России
Источник:твиттер Maxar Technologies
Спутник Maxar Technologies зафиксировал значительное скопление российской техники в Белгородской области. Увидели технику на трассе, ведущей к границе Украины.
Снимки спутник сделал 11 апреля. Технику Россия перевозила возле населенных пунктов Солоты и Валуйки.
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Ранее в приграничных областях России ввели желтый уровень угрозы
Колонны, которые движутся по направлению к украинской границе, растянулись на многие километры.
Смотрите спутниковые фото Maxar Technologies:
Отметим, что до 26 апреля на севере оккупированного Крыма и в приграничных с Украиной российских областях, среди которых – и Белгородская, ввели желтый уровень террористической угрозы.
В Генштабе ВСУ уверены: это для того, чтобы враг мог переместить свои войска и вооружение, а также личный состав на украинскую территорию.
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