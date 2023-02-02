Российские "гробы на колесах" против американских "убийц танков": сравнение БМП-2 и Bradley

Вскоре Украина получит немало западных БМП, которые помогут нашим военным не только обороняться, но и наступать. Важное значение будут иметь американские Bradley, которых Украина получит более сотни.

В Украине Bradley будут противостоять российским БМП-1 и БМП-2, более известным как гробы на колесах. 24 Канал в материале "На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО превосходит российскую" сравнил характеристики западных и российских БМП.

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Сколько БМП получит Украина и когда

20 января прошла очередная встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". По ее итогам стало известно, что Украина получит от союзников БМП М2 Bradley, CV90 и Marder.

"Эта техника должна стать основой для украинских штурмовых мобильных БТГ, которые вместе с танками станут основой сил прорыва российского фронта в будущих наступательных операциях", – говорится в материале 24 Канала.

Ожидается, что Украина уже вскоре получит американские БМП Bradley, ведь США отправили первую партию из более чем 60 единиц. Немецкие Marder должны поступить в Украину весной, ведь наши военные все еще проходят учения.

Украина должна получить более сотни Marder и 40 Bradley. Что касается CV90, эти БМП Украине уже пообещали в Швеции, а также о передаче думают в Норвегии.

Преимущества БМП Bradley

БМП Bradley, которую в народе называют "убийцей танков", находится на вооружении армии США с 1981 года и прошла многочисленные модернизации. В частности, M2A2 ODS и M2A3 и M2A4.

Все модернизированные "Брэдли" получили дополнительное усиление бронирования, обеспечивающее защиту от огня 30-мм пушек в лобовой проекции. Вес Bradley в этих версиях начинается с 27 тонн.

В то же время БМП упустила возможность форсировать водные препятствия вплавь, поскольку в США решили, что эта функция не является критической на поле боя. Кроме того, это сложный процесс, который занимает много времени.

После всех модернизаций вооружения Bradley все равно не изменялось: 25-мм автоматическая пушка М242 и две пусковые ПТРК TOW. Экипаж БМП составляет 3 человека и 7 бойцов в десантном отделении.

Стоит отметить, что украинские военные знакомы с БМП Bradley. Причина в том, что РСЗО M270, активно применяемая в ВСУ, базируется на шасси Bradley, также поставляется и ПТРК TOW.

Пресссекретарь Пентагона ВВС США Пат Райдер заявлял, что "Брэдли" имеют как наступательные, так и оборонные возможности. По его словам, они обеспечивают уровень огневой мощи и брони, который принесет Украине преимущества в поле боя.

Технические характеристики М2 Bradley:

Длина – 6,44 – 6,45 метра.

Масса – 25 тонн.

Ширина – 3,2 – 3,6 метра.

Высота – 2,9 – 2,97 метра.

Экипаж – 3+6 человек.

Максимальная скорость: 60 километров в час по шоссе; 40 километров в час по бездорожью; 7,2 километра в час по воде.

Запас хода – 483 километра по шоссе.

Емкость топливных баков – 662 литров.

Мощность – 600 л. с. (450 кВт).

Оперативный диапазон – 480 километров.

Обзор БМП "Брэдли": видео

Что Россия может противопоставить в противовес Bradley

На вооружении русской армии стоят относительно неплохие аналоги – БМП-1АМ "Басурманин" и БМП-3. Однако их количество очень мало и постоянно уменьшается.

. По состоянию на 2 февраля, по данным Генштаба ВСУ, в Украине было уничтожено 6 382 российских БМП.

В настоящее время основной боевой машиной пехоты у оккупантов являются легкие и ненадежные БМП-2. Перед полномасштабным вторжением на хранение в России было около 1500 БМП-2.

Но почему-то оккупанты не спешат завозить пополнение из собственных складов. Россия покрывает дефицит, пополняя свои запасы путем "обдирания" союзников из Беларуси. Оттуда россияне вывезли уже почти все подобные машины.

"Это, кстати, объясняет тот факт, почему в декабре – январе новым российским трендом стало наступление пехоты без поддержки техники. Похоже, она сейчас в большом дефиците. И если у России уже сейчас заканчиваются танки и БМП, то где их она возьмет, чтобы вооружить новые волны мобилизованных, а говорится, на минутку, о сотнях тысяч воинов", – говорится в статье 24 Канала.

Едва ли не единственным, но сомнительным преимуществом БМП-2 над Bradley – является способность преодолевать водные препятствия вплавь. В то же время, БМП-2 имеет слабую броню, что подтвердили боевые действия в Украине.

В ноябре 2022 года украинские военные показали подбитую БМП-2 под Херсоном, на которую оккупанты установили редкий комплект защиты 675-сб3КДЗ. Россияне начали усиливать защиту своих БМП-2 еще летом, о чем свидетельствовали фотографии с фронта.

Россияне разрабатывали комплекты 675-сб3КДЗ, чтобы усилить защиту своих БМП-2 от огня крупнокалиберных пулеметов и противотанковых огнеметов. Как пишет Defense Express, российская защита для БМП – это набор полимерных решеток, которые должны крепиться на броню машины.

Эксперты подчеркивают, что такая защита не помогла россиянам, ведь наши воины все равно подводят БМП оккупантов.

Технические характеристики БМП-2:

Длина – 6,735 метра.

Масса – 14 тонн.

Ширина – 3,150 метра.

Высота – 2,45 метра.

Экипаж – 3+7 человек.

Максимальная скорость: 65 километров в час по шоссе; 40 – 45 километров в час по бездорожью, 7 километров в час по воде.

Запас хода – 550 – 600 км по шоссе.

Емкость топливных баков – 662 литров.

Мощность – 300 л. с.

Россия решила возобновить производство БМП-2

В ноябре 2022 года Defense Express сообщало, что в России начали испытания опытного образца БМП под индексом Б-18, являющегося по существу модифицированной версией БМП-2. На эту БМП поставили беспилотный боевой модуль ТКБ-973 "Эпоха".

Сообщалось, что на опытном Б-18 была установлена версия модуля "Эпоха" в упрощенной комплектации. В частности, на нем не было некоторых датчиков и системы управления огнем, а также пусковых установок для малогабаритных ракет "Булат".

Вместо пусковых для "Булатов" там стоят пусковые установки для ПТРК "Корнет" и 57-мм автоматическая пушка как в "оригинальной" комплектации.

Интересно, что воплощение идеи по проекту Б-18 унесло у России целых 5 лет. Презентация проекта Б-18 прошла во время форума "Армия-2017". Однако впервые боевая машина была "воплощена в металл" только осенью 2022 года.