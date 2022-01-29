Сравнил себя с Жуковым и вспомнил о Сталине: Токаев о своем приказе стрелять на поражение

Президент Казахстана не жалеет о своем приказе силовикам стрелять на поражение по протестующим. Касым-Жомарт Токаев считает, что он взял на себя ответственность в необходимой ситуации.

Об этом Токаев рассказал в интервью каналу "Хабар 24". Президент Казахстана сообщил, что руководители правоохранительных органов во время беспорядков побоялись брать на себя ответственность в отношении применения оружия.

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Токаев обвинил правоохранительные органы в безынициативности

Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день спрашивали бы у Сталина, они бы войну выиграли или нет? То была настоящая война – надо было брать на себя ответственность,

– сказал Токаев.

Президент Казахстана убеждает, что действия сил правопорядка были "связаны" законами. Именно якобы поэтому Токаев принял решение об огне на уничтожение против протестующих, которых назвал "бандитами".

Президент убеждает, что войска ОДКБ не стреляли

Токаев убеждает, что Москва отправила войска на казахскую территорию исключительно из-за "дружеских отношений". Более того, по словам президента, контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела в Казахстане.

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Что известно о приказе Токаева силовикам:

В начале января в Казахстане вспыхнули масштабные протесты. Причиной для них изначально стало увеличение цены на газ.

Однако ни отставка правительства, ни снижение цены на газ не остановили беспорядки.

На 5-ый день протестов, 7 января, Токаев приказал силовикам стрелять на поражение. Протестующих он назвал "террористами".

Также Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой ввести войска. В страну направили так называемый "миротворческий контингент".

Вывели эти войска из контингента 19 января.

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