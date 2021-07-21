Сражаться нужно до конца, – Садовый о соглашении по "Северному потоку-2"

США и Германия 21 июля достигли согласия по "Северному потоку-2". Андрей Садовый заявил, что в вопросе российского газопровода сражаться нужно до конца.

Мэр Львова считает, что бороться нужно даже тогда, когда шансов мало. Такое мнение он высказал в блоге украинского издания.

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Садовый заявил, что за остановку "Северного потока-2" нужно сражаться

Даже если остается 1% шанса не дать новому немецко-российскому альянсу заработать на полную мощность. За него нужно сражаться,

– сказал Садовый.

Однако в случае неудачи мэр Львова хотел бы услышать от президента, что:

"проигранная битва за "Северный поток-2" открывает России новые широкие возможности войны против Украины;

а также план действий, как мы будем готовиться к этой войне".

"Чего я точно не хочу слышать, так это то, что в нашей ситуации виноваты Байден, Меркель, Шрёдер и др.", – пояснил Андрей Садовый.

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Андрей Садовый вспомнил, что Байден является президентом США. В то же время Украина должна ответить себе на вопросы:

привлекли ли мы инвестиции США в газотранспортную систему тогда, когда она имела действительно стратегическое значение;

имели бы ВС США больше мотивации охранять Крым, если бы именно их компании осваивали газовые месторождения на шельфе у берегов полуострова и тому подобное.

Он также заверил, что Украина сделала четкий выбор в 2014 году, а сейчас происходит "испытание его прочности".

Сегодня Украина один из инструментов США в их геополитической игре мирового гегемона – это реальность,

– отметил Садовый.

О настоящем партнерстве будем говорить, когда сможем предложить нечто большее, чем роль раздражителя в отношениях Запада с Москвой.

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